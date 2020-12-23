İlk olarak Yargıtay'a giderek Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile görüştü. Bakan Akar, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'e yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.
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Bakan Akar'dan Yargıtay'a ziyaret
İHA | 23 Aralık 2020 Çarşamba - 17:03 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 17:03
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ziyaret etti.
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