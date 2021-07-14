Bakan Akar'dan terörle mücadele mesajı: Teröristler kaçacak delik arıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde artan bir şiddet ve tempoda terörle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Mehmetçiğin nefesi bu teröristlerin ensesinde. Oradaki teröristler artık hiçbir şekilde kendilerini rahat hissetmiyorlar. İki gece aynı yerde yatmıyorlar ve kendilerine kaçacak delik arıyorlar" dedi.

'ASİL TÜRK MİLLETİ ORDUSUNA SAHİP ÇIKTI'

Bakan Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve hatırlanması gerektiğini söyledi. 15 Temmuz'da eşine az rastlanan bir hainlikle karşı karşıya kalındığını belirten Akar, "Bu hıyanet karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliği çerçevesinde bu musibet akamete uğratılmıştır. Bu konuda çok ciddi mücadele verildi ve verilmeye devam ediyor. Ve bu hani darbe girişimini yapanların, bunlarla alakalı olanların sonu gelinceye kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) mücadelesi devam edecektir. Milletimiz bu kahramanlığıyla egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu, milli iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Asil Türk milleti egemenliğine, bağımsızlığına, hak ve hukukuna, devletine ve de ordusuna sahip çıkmıştır" dedi.

'23 BİN 364 HAİN UZAKLAŞTIRILDI'

Bu mücadelenin demokrasi tarihinde önemli bir milat olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016'dan bugün kadar 8 bin 415'i bakan onayı ile olmak üzere toplam 23 bin 364 hain Silahlı Kuvvetlerden uzaklaştırılmıştır. Yine 1384'ü bakan onayı ile olmak üzere 1997 emekli personelin de rütbeleri geri alınmıştır. 2 bin 125 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar açık ve nettir. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK 'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İçimizden hainler temizlendikçe TSK çok daha güçlü şekilde, gerçek evlatlarının kahramanlık ve fedakarlığıyla kendilerine verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir."

'DARBE GİRİŞİMİNDE SONRA 176 BÜYÜK OPERASYON YAPILDI'

Hain darbe girişimden bir ay sonra TSK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı ile ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Hain darbe girişimi sonrasından bugüne kadar Kara Kuvvetlerimiz, 176 büyük çaplı operasyon icra etmiştir. Suriye ve Irak ’ta gerçekleştirilen 10 büyük harekat ile büyük bir alan terör örgütlerinden temizlenmiş, güvenli bölgeler haline getirilmiştir. 2016 yılından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve katılım sağlanan tatbikat faaliyetleri her yıl bir önceki yıllara göre önemli bir artış göstererek son 5 yılda 500'e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim , tatbikat faaliyeti büyük bir başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması maksadıyla komando tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir. 17 komando tugayımızın tamamı vatanı, milleti için angaje olmuş ve görevlerinin başındadır."

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ise deniz seyir sürelerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiğini, 2020'de 200 bin saate ulaşıldığını belirten Akar, "Dünyadaki en büyük orduların dahi kesintisiz 150 günlük seyir sürelerini büyük başarı olarak kabul ettiği bir ortamda TCG Giresun gemimiz, 182 günlük kesintisiz seyir süresine ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiştir" dedi.

Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının da, semaların korunmasında ve terörle mücadele harekatlarında son 5 yıldaki harekat uçuşu sayısını büyük oranda artırdığını belirterek, "Tüm bunların yanı sıra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz daha birçok faaliyeti de başarıyla icra ederek her zamankinden çok daha güçlü ve kararlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARTIK ÖZNEDİR'

Dünyada çok önemli siyasi ve askeri gelişmeler yaşandığını, güvenlikle ilgili gelişmeler yaşandığı ve bunları yakinen takip ettiklerini dile getiren Akar, "Bu çerçevede ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için elimizden geldik yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu dönemdeki önemli bir noktada, ülkemizin 'özne' olduğunu görelim. Artık Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası ortamda bir öznedir. Ve bu manada Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve dolayısıyla TSK'nın etki ve ilgi alanı genişlemiş bulunuyor. Bu güzel bir şey, onur verici bir şey fakat aynı zamanda sorumluluğumuz da artmış durumda. Dolayısıyla biz herkesten çok çalışmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

'MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE'

Irak'ın kuzeyinde artan bir şiddet ve tempoda terörle mücadelenin devam ettiğini kaydeden Akar, "Bugün inlerine, barınaklarına, sığınaklarına, korunaklarına, mağaralarına girildi. Teröristlerin bütün inleri, mağaraları başlarına yıkıldı ve yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçiğin nefesi bu teröristlerin ensesinde. Oradaki teröristler artık hiçbir şekilde kendilerini rahat hissetmiyorlar. İki gece aynı yerde yatmıyorlar ve kendilerine kaçacak delik arıyorlar" dedi.