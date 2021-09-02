02 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.474 0.00 EURO 9,8400 0.16
USD 8,2900 0.08 ALTIN 483,590 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Akar'dan terörle mücadele mesajı: Milletimizi bu beladan kurtaracağız

AA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 9:58 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 10:04

Bakan Akar, TSK'nın Cumhuriyet döneminin en yoğun dönemini yaşadığını belirterek, "En önemli görevimiz terörle mücadele. Bu konuda yoğun bir gayret içindeyiz. Terörist nerede, hedefimiz orası. Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" dedi.


Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı,  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta  kademesinin gerçekleştirdiği uçuşla başladı. Akar'ın birinci pilot koltuğuna  oturduğu "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M uçağı, görev uçuşunu başarıyla  tamamladı. Operasyon ve insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra son olarak  Afganistan'daki personelin tahliyesinde görev alan uçağa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün uçurduğu jet de eşlik etti.
 
Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı, 12. Hava  Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında düzenlenen törenin ardından başladı.
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2021-2022 Uçuş Eğitim Yılı Açılış  Töreni'ne beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldı.
 
Törende konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem yurt içi hem de  sınır ötesinde önemli faaliyetler yürüttüğünü belirtti.
 
Akar, "Müşterek harekatın ayrılmaz temel unsurlarından biri olan Hava  Kuvvetleri Komutanlığımızın gerek operasyonel gerekse barış görevlerinde elde  ettiği başarılar herkesin malumudur. Son olarak Afganistan'dan tahliye görevini  hem teknik hem idari hem de uluslararası ilişkiler anlamında büyük bir başarıyla  icra ettiniz" diye konuştu.
 
Türk Hava Kuvvetlerinin 110'uncu kuruluş yıl dönümünün kutlandığını  anımsatan Akar, "Dünyanın en köklü hava kuvvetlerinden biri olarak görevlerinizi  büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz" dedi.
 
TSK'nın kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek  için sonuna kadar mücadelesine devam edeceğini vurgulayan Akar, "Ülkemizin ve  milletimizin birliği, bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı ile halkımızın ve  sınırlarımızın güvenliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.
 
Akar, TSK'nın Cumhuriyet döneminin en yoğun dönemini yaşadığını  belirterek, "En önemli görevimiz terörle mücadele. Bu konuda yoğun bir gayret  içindeyiz. Terörist nerede, hedefimiz orası. En son terörist etkisiz hale  getirilinceye kadar teröristlerin peşinden gitmeyi sürdüreceğiz. En son teröristi  de etkisiz hale getirip asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız"  ifadelerini kullandı.
 
Savunma sanayisinde yaşanan önemli gelişmelere de değinen Akar,  şunları söyledi:
 
"Mühimmatımızı, helikopterimizi, İHA'mızı, SİHA'mızı, obüslerimizi,  MİLGEM'lerimizi tasarlıyoruz, imal ve ihraç ediyoruz. İnşallah yakın bir  gelecekte Milli Muharip Uçağımızı da yapacağız ve herhangi bir şekilde dışa  bağımlılıktan kurtulacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek  ve teşvikleriyle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayimizdeki yerlilik ve  millilik oranımızı daha yükselterek ülkemizin ve milletimizin güvenliğini kendi  silah, araç, gereç ve mühimmatımızla koruyacak hale geleceğiz. Gayretimiz bunun  içindir."
 
UÇAN KALE KAYSERİ'DEN HAVALANDI
 
Konuşmalar sonrasında dua okunması ve kurban kesilmesinin ardından  yeni uçuş eğitim yılının ilk uçuşu, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta  kademesi tarafından gerçekleştirildi.
 
Uçuş öncesi Akar, beraberindeki komutanlarla 221. Filo Komutanlığına  geçti. Burada pilotlarla bir araya gelen, onlarla sohbet eden Akar, daha sonra  uçuş brifingi aldı.
 
Brifingin ardından Akar ve komutanlar, "Koca Yusuf" olarak da  adlandırılan A400M uçağına geçti. 1. pilot koltuğunda Akar, 3. pilot koltuğunda  da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in bulunduğu TSK'nın uçan kalesi,  12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı pistinden havalandı.
 
'ESEN 01'DEN PİLOTLARA MESAJ
 
Uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün  kullandığı jetin de eşlik ettiği Koca Yusuf, görev uçuşunu başarıyla tamamladı.
 
Uçuşun sonunda "Esen 01" çağrı koduyla personele telsizden hitap eden  Bakan Akar, şunları söyledi:
 
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın yeni uçuş eğitim yılını kutluyorum.  Bundan sonra da inşallah bugün şu anda olduğu gibi emniyetli, huzur ve güven  içinde görevler temenni ediyorum. Size verilen bütün görevleri bugüne kadar en  güzel şekilde yaptınız. Bundan sonra da aynı şekilde yerine getireceğinize  yönelik inancımız tamdır. Özellikle son olarak Afganistan'dan tahliye görevi buna  en güzel örnektir. Bu uçaklarla bunu sizler başardınız. Bizim size güvenimiz tam.  Sizlere kazasız belasız görevler diliyorum. Hepinize emniyetli uçuşlar, 2021-2022  Uçuş Eğitim Yılı hayırlı, uğurlu olsun."
 

ETİKETLER

TSK Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.