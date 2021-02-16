Bakan Akar'dan TBMM'de Gara operasyonu açıklaması! Aralıksız devam edecek

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin konuşacak. Milli Savunma Bakanı Akar, Genel Kuruldaki sunumuna başladı.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın TBMM'de yaptığı konuşmadan satır başları:
Bu bölgedeki teröristlerin bir kısmının Gara'yı seçtiği, oraya odaklandığı bize gelen bilgiler arasında bulunmaktadır. Teröristler her an gelebilirler diye korksalar da yine kendilerini emniyette hissetmişlerdir.
Herhangi bir şekilde karadan destek olmadan yapılan bir operasyon olması nedeniyle daha önceki operasyonlardan farklıdır. Hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır, hedefler özenle seçilmiş.
Sivil halkın can güvenliğine özen gösterilmiştir. Saat 5.45'te hava hücum harekatı başlatılmış, özel kuvvet unsurlarımız helikopterle inmeye başlamıştır.
İlk temasta bölgelerden birinde 2 şehit ve bir yaralı olmuştur. Yaralı subayımız hastanede şehit olmuştur.