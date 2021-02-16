Bakan Akar'dan TBMM'de Gara operasyonu açıklaması! Aralıksız devam edecek

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TBMM'de yaptığı konuşmadan satır başları:

Bu bölgedeki teröristlerin bir kısmının Gara'yı seçtiği, oraya odaklandığı bize gelen bilgiler arasında bulunmaktadır. Teröristler her an gelebilirler diye korksalar da yine kendilerini emniyette hissetmişlerdir.

Herhangi bir şekilde karadan destek olmadan yapılan bir operasyon olması nedeniyle daha önceki operasyonlardan farklıdır. Hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır, hedefler özenle seçilmiş.