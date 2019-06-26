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Bakan Akar'dan son dakika 'terhis' açıklaması

AA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 14:14 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 14:41

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi.


 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gençlerimizin  terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine,  sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam  etmektedir." dedi. Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO  Karargahı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ve NATO Türk Askeri  Temsilciliğini ziyaret etti. Bakan Akar, ziyareti sırasında gazetecilerin  sorularını da yanıtladı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Kanunu'na ilişkin  değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, "Kanun süreci devam ederken bu süreci takip  eden arkadaşlarımız, birlik komutanlarımız her seviyede gerekli tedbirlerini  almaya devam ettiler. Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis  işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine,  sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam  etmektedir." diye konuştu.
 
Terhis işlemlerinin sürdüğünü bildiren Akar, şunları söyledi:
 
"Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar  sürüyor. Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine  ulaşması çok önemli. Burada herhangi bir kaza bela olmadan bunu da  gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Kara, deniz, hava araçları kullanmak suretiyle  bu intikaller gerçekleşecek. Bu manada TSK'nin ulaştırma imkanlarından azami  ölçüde yararlanmayı planlıyoruz. Diğer sivil, kara, hava, deniz araçlarını da  kullanarak bu intikali gerçekleştireceğiz. Bununla alakalı Milli Savunma  Bakanlığı koordinatörlüğünde ulaştırma faaliyetlerini koordine etmek üzere bir  merkez kuruldu. Bu merkezin izdüşümü olarak tüm birliklerimize de merkez  hazırlandı. Bunların koordinasyonunda da bu faaliyetler gerçekleştirilecek. Büyük  bir hassasiyetle çalışmalarımız sürüyor. Konuyu çok yakın şekilde takip  ediyoruz."
 
Akar, biraz önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet  Komutanları ve ilgili bakan yardımcısıyla görüştüğünü belirterek, "Bu  faaliyetlerin bütün kademelerde yakinen takip edildiğini aziz vatandaşlarımızın  bilmesi lazım. İstenmeyen bir olaya meydan vermeden bu çalışmanın gerçekleşmesi  bizim için çok önemli." dedi.
 
"Zafiyet kesinlikle söz konusu değil"
 
Kanunun yasalaşma sürecinde dile getirilen bazı iddiaları hatırlatan  Bakan Akar, şunları kaydetti:
 
"Bütün vatandaşlarımızın müsterih olması lazım. Terörle mücadele  konusunda herhangi bir aksaklık, zafiyet kesinlikle söz konusu değil. Terörle  mücadele esas olarak uzman personelimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Terörle  mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan  bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir  aksaklık, eksiklik söz konusu değil. Kanun çalışmasına paralel olarak ilgili  arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Sınırlarımızın komanda taburları ve  uzman personel ile takviyeleri yapıldı. Bu takviyeler devam ediyor. Bu konu  üzerinde önemle duruluyor."
 
Herhangi bir sorun çıkmaması için her türlü tedbiri aldıklarını ve  almaya devam ettiklerini vurgulayan Akar, "KKTC'de de faaliyetlerimiz aralıksız,  eksiksiz, planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu konuda da herhangi bir sorun  yaşanmaması için her türlü tedbir alındı. Herhangi bir sorun yaşanmayacak, bu  konuda aldığımız tedbirlerin yeterli olacağına inanıyoruz. Reform niteliğindeki  bu çalışma ile öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluştu. Modern,  tarihimize uygun bir çalışma yaptık. Bu yasanın hazırlanması sırasında hem modern  uygulamaları hem de tarihi verileri kullandık. Bu çerçevede TSK'nin etkinliği,  caydırıcılığı, saygınlığı hiçbir şekilde eksilmeden tam tersine artarak devam  edecek."
 
"Hayırlı tezkereler diliyorum"
 
Yeni düzenleme ile bir taraftan TSK'nin ihtiyaçlarının etkin şekilde  karşılanacağını diğer taraftan da gençlerin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarına azami  oranda cevap verildiğini belirten Akar, reform niteliğindeki yasanın çıkmasına  katkı sağlayan milletvekillerine teşekkür ederek yasanın ülkeye, millete hayırlı  olması temennisinde bulundu.
 
"Bu yasanın TSK'nin etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına,  anne babaları rahatlatacağına inanıyorum. Gençlerimizin emniyetli bir şekilde  ailelerine kavuşmaları için planlamaları yaptık." diyen Akar, "Gençlerimize  hayırlı tezkereler diliyorum." sözleriyle açıklamasını tamamladı.
 

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