Bakan Akar'dan son dakika operasyon açıklaması! Hepsi vuruldu

Gelen son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2.5 ay aradan sonra Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatını başlattı. Askeri kulislerde hava operasyonuna 50 kadar uçağın katıldığı, SİHA’ların da teröristlerin kaçış yollarını vurduğu konuşulurken, terör örgütünün ağır kayıplar verdiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu 'Kahraman komandolarımız Kuzey Irak'ta' diyerek duyurdu. Bakan Akar yaptığı açıklamada "Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör hedeflerine yönelik dün saat 17.40'tan itibaren başlatılan operasyonlara devam edilmektedir. Teröristlere ait 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından vuruldu." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ın kuzeyinde geniş bir alanda terör örgütü PKK 'ya yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyona katılan yaklaşık 50 uçak, belirlenen PKK hedeflerine bomba yağdırdı. Operasyonda PKK'nın ağır kayıplar verdiği belirtildi.

BAKAN AKAR KOMUTANLARA SESLENDİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti.

Akar, dün akşam saat 17.40'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde kara ateş destek vasıtalarını kullanmak suretiyle harekatın başladığını bildirerek, "Akabinde 19.20'den itibaren hava kuvvetlerimizin uçaklarıyla operasyonu sürdürdük, belirlenen hedeflere yöneldik. Daha sonra oradaki ortamın müsait olduğuna karar verdikten sonra saat 21.00'den itibaren hava hücum harekatımızı yani helikopterlerle komandolarımızı belirlediğimiz hedeflere ulaştırmaya başladık. Bunlar planlandığı şekilde kazasız belasız gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

TSK, Irakın kuzeyinde 10 Şubat'ta düzenlediği 'Pençe Kartal-2' operasyonunun ardından dün gece yeni bir operasyon başlattı. Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin , Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Harekata katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı. Harekat boyunca savaş uçaklarının, havada kalan tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptığı belirtildi.

İHA VE SİHALAR DA GÖREV ALDI

Operasyonda TSK 'ya ait yerli İHA ve SİHA'lar da görev aldı. SİHA'lar ile ATAK helikopterleri, hava harekatı sırasında teröristlerin kaçış noktalarını bombaladı.

BÖLGEYE KOMANDOLAR İNDİRİLDİ

Hava harekatı ile birlikte komandolar da helikopterlerle bölgeye indirildi. Ayrıca sınır hattında görev yapan Mehmetçik de PKK hedeflerinin vurulduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptı. Saha temizliği çalışmasına komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri katıldı.

ÇOK SAYIDA HEDEF VURULDU

Operasyonda PKK'lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınak olarak kullanılan çok sayıda hedef imha edildi. Ayrıca terör örgütünün cephane olarak kullandığı mağaralar da vuruldu. Türkiye'ye sızmak için hazırlık yaptığı değerlendirilen teröristlerin ağır kayıplar verdiği belirtildi.

METİNA'NA ÇEVRESİNDE PKK KAMPLARI

Uzmanlar, Metina bölgesi ve çevresinde bulunan Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerinde PKK kamplarının bulunduğunu, bu bölgelerdeki terör varlığının sona erdirilmesi için harekatın önemli olduğunu söyledi.

SINIRDA KONUŞLU OBÜSLER TERÖR HEDEFLERİNİ OBÜSLERLE ATEŞ ALTINA ALDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında, dün gece Hakkari ’nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle, terör örgütü PKK hedefleri ateş altına alındı. Bölgedeki hareketlilik, ilçe merkezinden de izlendi.

TSK'nın Irak’ın kuzeyinde dün gece başlattığı, Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Harekâta katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı. Harekatta, İHA, SİHA ve ATAK helikopterleri de görev aldı. Komandolar helikopterlerle bölgeye indirilirken, sınır hattında görev yapan Mehmetçik de bölgeye geçerek ateş altına alınan alanda, saha temizliği yaptı.

PKK HEDEFLERİ DERECİK’TEN OBÜSLERLE VURULDU

Irak'ın sıfır noktasındaki Hakkâri’nin Derecik ilçesinde de askeri hareketlilik yaşandı. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Hakurk bölgesine yoğun top atışı yapıldı. Fırtına obüsleri, koordinatları verilen bölgeleri vurdu. Belirlenen hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de izlendi.