Bakan Akar'dan son dakika Afganistan açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan dönen askerlere hitap etti. Akar, “Afgan kardeşlerimizden havalimanının işletilmesi konusunda talep gelmesiyle desteğe her zaman hazır olduğumuz bilinmelidir” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan 'dan tahliye edilen askerlere konuşma gerçekleştirdi. Bakan Akar, 48 saatten kısa sürede tahliyelerin gerçekleştiğini ve burada da TSK 'nın gücünü gösterdiğini belirtti.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen Türkiye tüm risk, tehdit ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Bu çerçevede kahraman ordumuzun, vatan ımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

Dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur, güvenliği için sorumluluk üstlenmektedir. Bu çerçevede Libya 'dan Kosova 'ya, Katar 'dan Somali 'ye kadar üstün gayretle görev yapmaktadır.

Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için gayret göstermiştir. 6 yıldır Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesini sağlamıştır. Eğitim , yardım ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır.

Afganistan'da 20 bin silah ve arkadaşımız görev almıştır. Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. TSK, NATO 'nun sevgisini kazanmıştır.

Asil milletimizin övünç kaynağı oldunuz. Kahramanlıklarınızdan dolayı sizleri kutluyorum.

Son süreçte Cumhurbaşkanımızın onayıyla unsurlarımızın intikaline 25 Ağustos itibariyle başlamıştır. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personel ve siviller 48 saatten az bir sürede tahliye edilmiştir. Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir. Görev süresince destek olan Afgan kardeşlerimize, ABD İngiltere ve Almanya Tacikistan 'a teşekkür ediyorum.

Terör saldırısını kınıyorum. Kabil'de birliğimizde görev yapan kahraman Azerbaycan askerlerine, bakanlık ve kurumlara işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Türkiye olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesine dair teklif gelirse değerlendirilecektir.

TSK milletinin emrinde ve görevinin başındadır. 1000 yıldır bu topraklarda bu seviyelere gelmemize katkı sağlayan devlet büyükleri ve komutanlarımızı şükranla anıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâdediyor, gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum.

Sizlere bir kez daha vatan topraklarına hoş geldiniz diyor, aile ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu yıllar diliyorum.