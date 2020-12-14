Bakan Akar'dan sert sözler: Bu tacizden başka bir şey değil!

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları;

(Yunanistan'ın Navtex'leri)



Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı.



Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım.