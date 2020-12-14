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Bakan Akar'dan sert sözler: Bu tacizden başka bir şey değil!

14 Aralık 2020 Pazartesi - 17:19 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 17:19

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika açıklamasında Yunanistan'a sert sözlerle tepki gösterdi...


Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları;
(Yunanistan'ın Navtex'leri)

Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı.

Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım.

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