Bakan Akar'dan Pençe operasyonları açıklaması! Sayı 68'e yükseldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları:
Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Tek amacımız; terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım.
Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi.
Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor.