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Bakan Akar'dan Pençe operasyonları açıklaması! Sayı 68'e yükseldi

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 9:35 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 9:45

Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi. Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor."


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları:
 
Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
 
Tek amacımız; terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım.
 
Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi.
 
Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor.

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