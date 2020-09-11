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Bakan Akar'dan net mesaj: Bazılarının sadece susması yeter

AA |  11 Eylül 2020 Cuma - 20:05 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 20:34

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter. Komşumuz Yunanistan’ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması, bu uğurda Yunanistan’ın meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyor, bunu kendilerine hatırlatıyoruz. Umuyoruz bunun farkındadırlar." dedi.


 Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,  Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı  Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile  "Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının Eğitim Yılı Başlangıç Töreni"ne  katıldı.
 
Akar, alana gelişinde askerleri "kahraman Leventler merhaba” diyerek  selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Amfibi Deniz  Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar tarafından faaliyetlere ilişkin  bilgi verildi.
 
 Bakan Akar, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının eğitim yılını  kutlayarak sözlerine başladı. 9 Eylül İzmir’in, 11 Eylül Foça’nın düşman  işgalinden kurtuluşunun yıl dönümlerini kutlayan Akar,  başarılı çalışmalarından  dolayı deniz piyadelerini tebrik etti.
 
 Deniz piyadelerini kendini ispatlamış bir birliğin değerli mensupları  olarak nitelendiren Akar, şöyle devam etti:
 
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları karada,  denizde ve havada, kendisine verilen görevleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi'  anlayışı içinde bugüne kadar yerine getirdi. Bundan sonra da ülkemizin ve asil  milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, birliği, bütünlüğü ve güvenliği için  yapılması gereken ne varsa bunları yapmaya devam edecektir."
 
Askeri ve güvenlik konularındaki değerlendirmelerinin ardından Akar,  son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de değindi.
 
Türkiye’nin tüm sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk  ilişkileri, karşılıklı saygıya dayalı diyalog içinde barışçıl yol ve yöntemler,  müzakereler ve siyasi çözümlerle çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan Akar,  bunu her zaman inanarak ifade ettiklerini bildirdi.
 
 Türkiye’nin bu konuda yoğun gayret gösterdiğini ve buna devam  edeceğini belirten Akar,  “Diyaloğa, görüşmelere önem veriyoruz. Bu çerçevede  Yunan komşularımızı her seferinde görüşme masasına, diyaloğa, siyasi çözüme davet  ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Nitekim NATO çerçevesinde başlatılan görüşmelere  Türk heyeti dün katıldı." diye konuştu.
 
"Kimseyi tehdit etmiyoruz"
 
Akar, Doğu Akdeniz’de son 15 günde 4 büyük müşterek ve birleşik  tatbikat yapıldığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:
 
 "Bu tatbikatlar tehdit değil de nedir? Biz dostluktan, iyi komşuluk  ilişkilerinden bahsediyoruz. Silahlanma, askeri yığınakların artırılması ve  tatbikatlarla bize karşılık veriliyor. Bunlar tabii ki gerginliği tırmandıran  olaylar. Gerginliğin tırmanmaması için yapılması gerekenler gayet basit; diyalog,  karşılıklı müzakere, siyasi çözümler üzerine odaklanmak, bu konularda çalışmak.  Böyle olmadığı takdirde bunların sıkıntılı sonuçlarının olabileceğinin bilinmesi  lazım."
 
Türkiye’nin gerilimin tırmandırılmasına engel olmak için telkinler  yapmaya devam ettiğini, sabırla faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Akar,  şöyle konuştu:
 
"Bir taraftan diyalogdan, gerginliğin azaltılmasından bahsediliyor,  diğer taraftan da bizim NATO müttefikliğimiz dahi göz ardı edilerek birtakım  şiddetli tahrikler, gerilime sebebiyet veren eylem ve söylemlerle adeta bizim  sabrımız test edilmekte. Bunun hiç uygun bir yol olmadığını da belirtmek  istiyorum. Bizim uluslararası hukuka bağlı olmamız, sabırlı olmamız, iyi komşuluk  ilişkilerinden bahsetmemiz zafiyet değil. Hiçbir oldubittiye izin  vermeyeceğimizi, hakkımız neyse sonuna kadar takip edeceğimizi söylemek de bir  tehdit değil. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz sadece uluslararası anlaşmalar,  mahkeme kararları, teamüller çerçevesinde haklarımız olduğunu ve bunları  koruduğumuzu söylüyoruz. Bunun tehdit olarak tercüme edilmesi uygun değildir,  gerçeği de yansıtmaz."
 
 "Doğu Akdeniz’de bir rol kapmaya çalışıyorsunuz"
 
Bölgeyle uzaktan yakından alakası olmayan bazı devletlerin buralara  geldiğine işaret eden Akar, "Bir şekilde buralara kadar gelip, buralarda çeşitli  roller peşinde faaliyet göstermelerinin de barışa, huzura, istikrara hiçbir  şekilde yardımı olmayacağı gibi bilakis gerilimi artıracağı, tırmandıracağını da  herkesin bilmesi gerekiyor. Siz, binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz’de bir  rol kapmaya çalışıyorsunuz. Hangi hakla? Sizin kıyınız, temsil yetkiniz var mı?  Yok. Buradaki yapılan hareketin tamamen bir rol kapma gayreti olduğunu da  herkesin bilmesi lazım. Bunun provokasyondan başka, insanları tahrik etmekten,  buradaki sorunu büyütmekten başka yararı olmayacağını herkesin bilmesi  gerektiğini dikkatlerinize sunuyorum." ifadelerini kullandı.
 
Akar, şöyle devam etti:
 
"Bu rol kapmaya çalışanlar Libya’da, Suriye’de, Akdeniz’de, Afrika’da  eylem ve söylemleriyle oradaki faaliyetleri, krizleri körüklüyorlar. 'Özgürlük'  dediler, özgürlük nerede? 'Barış' dediler, barış nerede? Bunların hepsini göz  ardı ederek, karşı bir tavır alarak tamamen müttefiklik ruhuna aykırı, özgürlük  ve barış söylemlerine aykırı davranış içindeler, bunu da görmemiz lazım.
 
 Bu yapılanların hepsi de siyasi çözümü geciktirmekte, siyasi çözümün  bir an önce gelmesine olumsuz katkı sağlamaktadır."
 
"Kifayetsiz muhterisler"
 
 Türkiye’nin bölgede barış ve istikrardan yana olduğunu bir kez daha  vurgulayan Akar, şunları kaydetti:
 
"Eski şablonlarla, formüllerle, modellerle günümüzün problemlerini  çözmeye çalışmak çok yanlış bir davranış olacaktır. Kimse bunu denemesin. Bu  köprünün altından çok sular aktı, eski çamlar bardak oldu. Bunu da herkesin  aklında tutması lazım. Hak, hukuk, eşitlik, özgürlük tanımayan sömürgeci ve  kölecilik zihniyetinin sonunun geldiğini, artık bunların tedavülden kalktığını da  herkesin bilmesi lazım. Tehdit diliyle bizimle konuşanlar tarihlerine baksınlar  ve atalarıyla görüşsünler. Bu konuda bizim ne yaptığımızı atalarına  sorsunlar."
 
Türkiye, 4 milyon Suriyeliyi misafir ederken 3-5 mültecinin sığındığı  komşu ülkelerin yeri göğü inlettiğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:
 
 "Dünya ve kendi kamuoyu önünde politik iflaslarını örtbas etmek  isteyen kifayetsiz muhterisler çeşitli eylemlere girişiyor, söylemlerde  bulunuyorlar. Hadlerini ve boylarını aşarak birlik ve bütünlüğümüze fitne sokmaya  çalışıyorlar. Fitne amaçlı bu sözlerin milletimizin zihninde hiçbir karşılığı  yoktur. Ayrıca, bunların hiçbir faydası da yoktur. Siz Hafter’i, PKK/YPG’yi  destekler ve başarısız olursanız bunun sonucunda Türkiye’yi suçlayarak bir  yerlere varmanız mümkün değil. Hiçbir şekilde bu yaptıklarının üstünün örtülmesi  mümkün değil. Bunu hem dünya kamuoyu hem biz hem de kendi iç kamuoyunun  gördüğünden eminiz. Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler tarihte olduğu  gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece  susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter. Bu arada, komşumuz  Yunanistan’ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması, bu  uğurda Yunanistan’ın meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyor, bunu kendilerine  hatırlatıyoruz. Umuyoruz bunun farkındadırlar."
 
"Bugüne kadar koruduk, bundan sonra da korumakta kararlıyız"
 
 Tarihten ders almak gerektiğini söyleyen Akar, "1974’te bütün  imkansızlıklara, zorluklara rağmen ne yaptığımızı biliyorlar. Dolayısıyla  önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyetlerde bugünkü sahip olduğumuz imkan ve  kabiliyetlerle hak alaka ve menfaatlerimizi sonuna kadar koruyacağımızdan  kimsenin şüphesi olmasın, sizlerin de bu konuda büyük fedakarlık ve kahramanlık  yapacağınızdan, hak alaka ve menfaatlerimizi koruyacağınızdan zerre kadar  şüphemiz yok. Hem kendi hem KKTC’li kardeşlerimizin meşru hak alaka ve  menfaatlerini her zaman uluslararası hukuk dahilinde bugün kadar koruduk, bundan  sonra da korumakta azimli ,kararlı ve buna da muktediriz. Bundan da kimsenin  şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.
 
Ege Ordusu’na ziyaret
 
 Geleneksel olarak gerçekleştirilen deniz piyadelerinin yeni eğitim  yılı açılış töreni halatla helikopterden serbest kayma eğitiminin sergilenmesi,  dua okunması ve kurban kesiminin ardından sona erdi.
 
 Törenin ardından Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Amfibi Deniz  Piyade Tugay Komutanlığının yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Bakan Akar  ve komutanlar, açılışın ardından binayı gezerek bilgi aldı, binada bulunan Kıbrıs  Harekatı Anı Müzesi'ni gezdi.
 
Öte yandan, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet  komutanları, Ege Ordusu Komutanlığını da ziyaret ederek, Ordu Komutanı Korgeneral  Ali Sivri’den faaliyetlere ilişkin brifing aldı.
 
  
 

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Milli Savunma Bakanı Türkiye Doğu Akdeniz
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