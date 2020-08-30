30 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.101 -0.76 EURO 8,7100 0.10
USD 7,3140 -0.58 ALTIN 462,800 1.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Akar'dan net mesaj!

30 Ağustos 2020 Pazar - 14:07 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 14:14

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK vatanımızı, milletimizi, milli, manevi değerlerimizi, uluslararası hak ve menfaatlerimizi korumakta azimlidir, kararlıdır, buna muktedirdir" dedi.


Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

Hulusi Akar TSK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.