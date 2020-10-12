12 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.179 1.14 EURO 9,3170 0.25
USD 7,8940 0.48 ALTIN 488,150 0.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Akar’dan NAVTEX kararı ile ilgili flaş açılama

12 Ekim 2020 Pazartesi - 13:56 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 13:56

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan NAVTEX kararı ile ilgili açıklama geldi. Bakan Akar açıklamasında ‘Ege ve Akdenizde yetki alanlarımız var BM tarafından. Bu hiçkimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar’ dedi.


Ege ve Akdenizde yetki alanlarımız var BM tarafından. Bu hiç kimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar.
 
Bilimsel ve teknik çalışmalarımızı korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmekte Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç halinde koruma ve refakat sağlayacağız.
 
(Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı)
 
Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler. Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var.

ETİKETLER

Akar NAVTEX doğu akdeniz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.