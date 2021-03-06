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Bakan Akar'dan Mısır açıklaması: Devamını bekliyoruz

AA |  06 Mart 2021 Cumartesi - 18:25 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 18:43

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesine ilişkin, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz. Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz" dedi.


Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,  Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı  Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile  Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis fırkateyninden Mavi Vatan 2021  Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.
 
Faaliyetlerin başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikatta görev alan  gemilere video konferans yöntemi ile bağlanarak personele hitap eden Akar,  sözlerine Bitlis’te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlere  başsağlığı, yaralılara şifa dileyerek başladı.
 
Bölgesel ve küresel hassas ve kritik bir süreçten geçildiğini, terör  sorununa ilave mülteci akını ve birçok gelişmenin yaşandığını ifade eden Akar,  "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün faaliyetleri, uluslararası, siyasi,  diplomatik, güvenlik ve savunma konularını proaktif bir şekilde takip ediyor ve  gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Türkiye, şu anda Cumhurbaşkanımızın  liderliğinde uluslararası ortamda bir özne haline gelmiş bulunuyor ve her geçen  gün etki ve ilgi alanı genişliyor." diye konuştu.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin birden fazla harekat alanında  faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini belirten Akar, “Hem karada hem denizde  hem de semalarımızda yoğun bir faaliyet var. Bu görevlerimizi şu ana kadar  eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam  edeceğiz. Ayrıca dost, kardeş ve müttefiklerimizin de hak, alaka ve menfaatlerine  yönelik yapılan mücadeleye de gerekli katkıyı sağlıyor, bölge ve dünya barışına  katkılarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
"NATO görevlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"
 
Ülkelerin silahlı kuvvetlerini geliştirmek, sistemlerini denemek ve  personelin becerisini artırmak için uluslararası hukuk çerçevesinde çeşitli  tatbikatlar yaptığına dikkati çeken Akar, "Bizim Mavi Vatan Tatbikatımız da  tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde, tecrübemizi, bilgimizi, becerimizi  artırmak için yapılan bir tatbikattır. Bu tatbikata Kara, Deniz, Hava  Kuvvetlerimiz, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurları  katılmaktadır. Beraber çalışabilme yeteneğimizi geliştirmeye bu tatbikatın çok  önemli katkılar sağladığını değerlendiriyorum." dedi.
 
 Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının fiili planlı tatbikatının  jenerik bir senaryoda gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:
 
"Tatbikat ile aynı anda diğer milli, uluslararası ve NATO  görevlerimizi de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Risk, tehdit ve tehlikelerin  arttığı bir dönemde NATO dayanışması çok daha önemli hale gelmiştir. Bu konuda  NATO bünyesinde gayet yapıcı, planlı, programlı bir ilişkimiz var. Bu ilişkimiz  her geçen gün gelişmekte ve ilerlemektedir. Geçtiğimiz günlerde Sayın NATO Genel  Sekreteri’nin yaptığı bir açıklama gerçekten çok önemli. Avrupa’nın, NATO’nun  korunmasında Türkiye’nin çok önemli bir rolü olduğunu açık ve seçik bir şekilde  ortaya koydu. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum."
 
"Kendilerini bekliyoruz"
 
 Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara dikkati çeken Akar, "Biz,  tüm sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, diyalog yoluyla, iyi komşuluk  ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yanayız. Bu konuda müzakerelere açığız,  barışçıl yol ve yöntemlerin tamamının kullanılmasını arzu etmekteyiz." diye  konuştu.
 
Türkiye ve Yunanistan'ın dışişleri bakanlıkları arasında Ege istişari  görüşmelerinin yapılmaya başlandığını, NATO Karargahı’nda askeri heyetler  arasında ayrıştırma toplantılarının gerçekleştirildiğini anımsatan Akar, "Diğer  bir toplantı ise daha önce ikisini Atina’da, birini Ankara’da yaptığımız güven  artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler. Komşumuza bunun dördüncüsünü  Ankara’da yapma konusunda hazır olduğumuzu, kendilerini beklediğimizi ifade  ettik." diye konuştu.
 
Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Tüm bu olumlu yaklaşımlara rağmen maalesef komşumuz tarafından  provokatif girişimler, eylemler, sorumsuz açıklamalar, tehdit dili ve benzer  yaklaşımlar bölgedeki barış ve istikrarı bozmaktadır. Gerilimi artıran ve bunları  ortaya atarak istikrarı olumsuz etkileyen sözler ve eylemlerden kaçınmaları  gerektiğini kendilerine devamlı söylüyoruz. Komşumuzun yaptığı bu faaliyetlerin  temel amacının AB ve uluslararası kamuoyunu olumsuz etkilemek, onları yanıltmak  olduğunu biliyoruz. Buna karşı da elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya  devam ediyoruz. Kullanılan dilin, yapılan tacizlerin iyi komşuluk ilişkilerine  yakışmadığını tekrar tekrar söylemeye devam ediyoruz. Bu dilin, provokasyonların,  gerilimi artırıcı girişimlerin ve silahlanma gayretlerinin en büyük zararının  Yunan halkına olduğunu, Yunan halkının kaynaklarının boşa harcandığını ifade  ediyoruz. Aynı zamanda aklıselim sahibi Yunan akademisyen, emekli general ve  amiraller ile bazı siyasilerin bu konuları artık ifade etmeye başladığını da  memnuniyetle görüyoruz."
 
Yunanistan'ın iki ülke arasındaki sorunları Türkiye-Avrupa Birliği  veya Türkiye-ABD sorunu gibi yansıtmaya çalıştığını ancak bunların beyhude  çabalar olduğunu dile getiren Akar, "Yapılan bu iş hiçbir şekilde hukuki, ahlaki  değil. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda gözümüz yok. Bizim tek  derdimiz hukuk çerçevesinde egemenlik haklarımızı ve kendi hak, alaka ve  menfaatlerimizi korumak ve kollamaktır. Biz tüm komşularımızın egemenlik  haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız fakat diğer taraftan da kendi hak, alaka  ve menfaatlerimizi hiçbir şekilde çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda bugüne  kadar yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."  ifadelerini kullandı.
 
"Olumlu sonuç vermesini bekliyoruz"
 
Mısır’ın Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ihalesini Türkiye’nin daha  önce ilan ettiği ve BM’ye bildirdiği sınırlara saygılı olarak yapmasına yönelik  de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları kaydetti:
 
"Bu, çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz. Mısır  ile bizim tarihsel, kültürel birçok ortak değerimiz var. Bunların aktive  olmasıyla önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz.  Zaten Mısır’ın aldığı bu kararın, bizim deniz yetki alanlarımıza saygı duyularak  yapılan bu çalışmaların, bizim çalışmalarımıza uygun olduğu kadar Mısır halkının  da hak ve menfaatinin yararına olduğunun da bilinmesini istiyorum. BM’ye beyan  ettiğimiz deniz yetki alanları sınırlarımızla uyumlu bir şekilde Mısır ile de  anlaşma, sözleşme, mutabakat muhtırası gibi çalışmaların önümüzdeki dönemde  olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız gerekli  çalışmaları ilgili, kurum, kuruluş ve bakanlıklarla koordineli şekilde  sürdürüyor. Bu çalışmalar yapılmakta ve bunların da olumlu sonuç vermesini  bekliyoruz."
 
Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli meselesi olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim  Türkiye olarak 1974’teki bakışımız neyse şu anda da hepimiz aynı noktada, anlayış  içindeyiz. Bunu da herkesin bilmesi lazım." dedi.
 
Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör olduğunu belirten Akar, şöyle konuştu:
 
"Garantörlük anlaşması çerçevesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri  unsurlarının varlığını yanlış yerlere çekmenin kabul edilemez olduğunu, bu  mevcudiyetin de uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini tüm  muhataplarımıza hatırlatmak istiyorum. Yapılan çarpıtmaların, gerçeği yansıtmayan  açıklama ve girişimlerin Rum tarafına ve Yunanlara fayda sağlamadığını da  bilmeleri gerek. Rumların bu uzlaşmaz tutumlarından bir an önce vazgeçmeleri ve  oradaki Türk varlığını kabul etmeleri lazım. Onların egemen ve eşit unsurlar  olduklarını bilmeleri lazım. Bu konuda AB’nin de stratejik körlüğünün sona  ermesini temenni ediyoruz. Oradaki gelişmeler maalesef tek gözlükle, Rum  gözlüğüyle görülmektedir. Bu da kesinlikle uluslararası hukuka ve gerçeklere  uygun değil."
 
"Ada’da artık tek çıkış yolunun iki devletli çözüm olduğunu herkesin  görmesi lazım." diyen Akar, bir an önce bunun gerçekleşmesinin önemine değindi. 
 
Üçüncü tarafların da bu konuda objektif olmasının önemini vurgulayan  Akar, "Dost ve müttefiklerimizin buradaki gelişmeleri, sorunları akıl-mantık  çerçevesinde değerlendirmeleri, konulara duygusallıktan, tarafgirlikten uzak,  objektif bakmaları lazım. AB’nin bu konuda bir taraf olmaktan çıkıp bir ara  bulucu rolünde sorunun çözülmesine katkı sağlamasını da bekliyoruz." dedi.
 
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin 500 yıllık tarihi kardeşlik  bağları bulunan Libya halkının haklı davalarında desteğe ve iş birliğine devam  edeceğini belirterek, "Tek millet, iki devlet olduğumuz Azerbaycanlı  kardeşlerimizle de tek yürek olmaya ve tüm imkanlarımızla yanlarında bulunmaya  devam edeceğiz." diye konuştu.
 
"Barbaros'un torunları"
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, Mavi  Vatan’da ve onun semalarındaki faaliyetlerinin yanı sıra BM, NATO, AB, AGİT ve  ikili anlaşmalar kapsamındaki görevlerini başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan  Akar, şunları ifade etti:
 
"Asil milletimizin bağrından çıkan TSK, akıl ve bilim ışığında,  Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri  doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin  emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Peygamber ocağı  ordumuz asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle, görevini  'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle yerine  getirmeye devam edecektir."
 
Akar, sözlerini "Barbaros’un torunları denizleriniz sakin, pruvanız  neta, yolunuz, bahtınız açık olsun." ifadesiyle tamamladı.
 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mısır
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