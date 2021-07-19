Bakan Akar'dan, 'Kurban Bayramı' mesajı

Bakan Akar, yayımladığı mesajında bayramların, millî birlik ve beraberliğin güçlendiği, kardeşlik ve dostluk duygularının pekiştiği, örf ve adetlerin coşkuyla yaşandığı ve yaşatıldığı önemli kültürel değerler olduğunu vurguladı. Akar, "Bayramların getirmiş olduğu dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı ortamından ilham alan asil milletimiz; kederde ve kıvançta, iyi günde ve kötü günde ortak hareket ederek bin yıldır millî ve manevi değerlerimiz etrafında birleşmiş ve ayrılmaz bir bütün olmuştur. Millî Savunma Bakanlığının tüm mensupları da ülkemizin daima birlik, beraberlik ve güven içerisinde olması, milletimizin nice güzel bayramlar yaşayabilmesi için üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirme gayretindedir" dedi.

'BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN GÖREV YAPIYORLAR'