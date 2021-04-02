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Bakan Akar'dan kritik ziyaret! Tarihte bir ilk...

Bakan Akar'dan kritik ziyaret! Tarihte bir ilk... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tarihte ilk olma özelliği taşıyan bir ziyaret gerçekleştirdi.
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