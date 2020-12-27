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Bakan Akar'dan kritik Libya mesajı

AA |  27 Aralık 2020 Pazar - 12:11 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 12:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, darbeci Hafter’in Türkiye ve TSK aleyhindeki sözlerine ilişkin, "Bu savaş suçlusu, cani, yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın." dedi.


Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet  komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya’da görevli Mehmetçik ile bir  araya geldi.
 
Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret eden Akar ve komutanlar,  personel ile karavanadan akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından personele hitap eden  Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.
 
"Mehmetçik, kendisine verilen bütün görevleri bugüne kadar kazasız,  belasız büyük bir başarıyla sonuçlandırdı." diyen Akar, Türkiye’nin hak, alaka ve  menfaatlerini korumak için faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade  etti.
 
Akar, 83 milyonun güvenliği için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinin  Libya, Azerbaycan ve KKTC gibi dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine katkı  sağlamak için de elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Akar,  Türkiye’nin başta komşuları olmak üzere ülkelerin siyasi birliği ve toprak  bütünlüğüne saygılı olduğunu vurguladı.
 
Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık ortak tarih ve kültür bağlarının  bulunduğunu belirten Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye’nin Libya ile iş birliği yaptığını  anımsattı.
 
Milli Mutabakat Hükümeti'nin BM tarafından tanınan Libya’nın meşru  hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, "Libya’daki temel sorun darbeci Hafter grubu  ve onu destekleyenlerdir, problem buradan kaynaklanıyor." diye konuştu.
 
Darbeci Hafter’in yaptığı katliamların Tarhuna’da bulunan 21 toplu  mezarla bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çeken Akar, "Bunlara karşı dünya  maalesef sessiz kalmayı sürdürüyor fakat bu insanlık suçunun peşini Milli  Mutabakat Hükümeti'nin bırakmayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Uluslararası Ceza  Mahkemesindeki soruşturmanın devam etmesi ve gereğinin yapılması konusunda  inanıyoruz ki gerekli tahkikat yapılacak ve bunların hesabı da verilecek."  ifadelerini kullandı.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya’da yapılan anlaşma kapsamında askeri  eğitim, iş birliği, danışmanlık faaliyetini yerine getirdiğini bildiren Akar,  çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 bin Libyalının eğitim aldığını söyledi.
 
Akar, siyasi sürecin başlamasının ardından bazı ülkelerin ortaya  çıktığına dikkati çekerek, "Zamanında ortada olmayanlar, kendilerince bir rol,  parsa kapmaya, kendilerine yer edinmeye çalışıyorlar. Bunun gözden kaçmaması  lazım. Biz Türkiye olarak her zaman 'Libya Libyalılarındır' diyor, bu anlayışla  hareket ediyoruz." dedi.
 
İrini Operasyonu’na yönelik eleştirilerini de dile getiren Akar,  "Libya’nın meşru hükümeti ile herhangi bir koordinasyon yapılmadan, iş birliğine  gidilmeden ve BM’nin bu konuda açık ve net bir kararı olmadan bir harekat  başlattılar. Bu, taraflı, yanlı ve meşruiyeti tartışmalı bir harekat. Dolayısıyla  bunun kabul edilmesi mümkün değil." diye konuştu.
 
Milli Mutabakat Hükümeti’nin siyasi çözümlere destek verdiğini  belirten Akar, şunları söyledi:
 
 "Darbeci ve dış mihrakların piyonu, başkalarının oyuncağı Hafter, BM  tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti’nin daveti ve ikili anlaşmalar  çerçevesinde bölgeye gelmiş, askeri eğitim iş birliği, yardım, danışmanlık  desteği sağlayan Türk askerini, TSK unsurlarını doğrudan hedef alan hezeyanlar  içinde görülmeye başlanmıştır. Sıkıştığından, evinden dışarı çıkacak hali  kalmadığından, kendince bir şeyler yapmak uğruna TSK unsurlarını hedef alan  hezeyanlar içine girmiştir. Libya’da darbeci Hafter tarafından katliama uğrayan  mazlum ve mağdurların yardım çığlığına sadece Türkiye’nin olumlu cevap verdiğini,  zulme ve zalime sessiz kalmadığını unutturmak istiyorlar. Kendi zulümlerini,  katliamlarını kapatmak için her türlü yaygarayı koparıyorlar. Bunlar beyhude  gayret, bir yere varmaları mümkün değil. Bu sözde mareşal, çarşıdan üniforma  almakla veya aldığınız rütbeleri takmakla mareşal olunmuyor. Bu bir tahsil,  tecrübe, yürek, bilek meselesi. Her aklına gelen parasını verip elbisesini giyip  mareşal olamaz. Bu kifayetsiz muhteris bizzat kendisi görüşmeleri, konuşmaları,  siyasi çözümleri birilerinin adına çıkmaza sokmak, kendi katliamlarını,  caniliklerini, suçlarını örtmek için elinden gelen gayreti gösteriyor."
 
Hafter’in Libya’da akan kardeş kanının sorumlusu olduğunu vurgulayan  Akar, şöyle konuştu:
 
 "Bu savaş suçlusu, cani, yani katil Hafter ve destekçileri  bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde  katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına  soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla  herkes aklını başına toplasın. Burada bir ateşkes sağlanmış, bu ateşkes  çerçevesinde siyasi görüşmeler yapılıyor. Bu siyasi görüşmelerle bir çözüm  bulunmaya çalışılıyor. Dolayısıyla buradaki mesele herkesin bu siyasi çözümün  bulunmasına katkı sağlamaktır. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket  yanlıştır. Libya’nın birliği, bütünlüğü ve Libya’nın Libyalılara ait olduğu  esastır."
 
Tarafların bu yöndeki gayretlerinin önemine işaret eden Akar, "Bunlar  anlaşılmazsa tarihi şan ve şerefle dolu kahraman, fedakar, TSK’nin gücünü bugüne  kadar anlamadıysa bir başka yol ve yöntemle de anlatmasını biliriz." dedi.
 
Türkiye’nin, haklı davasında Libyalı kardeşleri ile birlikte olduğunu  yineleyen Akar, "Bunu herkes bilsin, elimizden gelen her türlü gayreti göstermek  suretiyle Milli Mutabakat Hükümeti’nin Libya’nın birliğini, bütünlüğünü sağlaması  için onlara elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam  edeceğiz, buradan dönmek yok." diye konuştu.
 
"Son derece iyi niyetliyiz"
 
Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta tüm sorunlara iyi komşuluk  ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka dayalı, siyasi çözümler bulma  gayretinde olduğunu ifade eden Akar, "Bu konuda son derece iyi niyetliyiz." dedi.
 
Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi ve güven artırıcı önlemler  çerçevesinde yapılan ayrıca da NATO Karargahı’ndaki ayrıştırma görüşmelerinin  olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:
 
"Türkiye bunların üçüne de 'evet, görüşelim' diyor. Bizim barış, çözüm  için samimi olarak uzattığımız el hep havada kalıyor. Bunu maalesef üçüncü  taraflar görmemekte ısrar ediyor, taraf tutuyorlar. Bizim üçüncü taraflardan tek  beklentimiz objektif, aklıselim, makul ve mantıklı olmaları. Fakat maalesef bunu  her zaman bulamıyoruz. Her fırsatta durumu istismar eden Yunan komşularımız son  derece provokatif, tahrikkar, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı yol ve yöntemlere  gidiyorlar. Kendi yaptıklarını kapatıp, bizim diyaloğa, barışçıl yöntemlere açık,  uluslararası hukuka saygılı, daha önce anlaşmalar çerçevesindeki taleplerimizi  bir şekilde bulandırıyorlar. Bunu da alışkanlık haline getirdiler. Yunanistan’ın  provokasyonları karşısında Türkiye’nin gösterdiği çaba ve performans gerçekten  takdire şayan. TSK personeli ve komutan arkadaşlarım basiretle, vakarla, sabırla  iyi komşuluğun devam ettirilebilmesine yönelik bugüne kadar her türlü gayreti  gösterdiler, göstermeye devam ediyorlar."
 
Yunanistan’ın bu yanlışlarının, akıl, mantık dışı uygulamalarının  aklıselim Yunan halkı tarafından da görülmeye başlandığını dile getiren Akar,  "Yunanistan’ın görüşmelerden kaçmasını da bir türlü anlayamıyorlar fakat  tepedekiler gerçekleri bildikleri, görüşecek yüzü olmadığı için bir türlü  görüşemiyorlar." dedi.
 
Akar, Yunanistan’ın kötü ekonomisine yönelik basında çıkan haberleri  hatırlatarak, şunları kaydetti:
 
"Yunan halkının maaşını, ücretini kesmek pahasına çılgınca bir  silahlanma modası başladı. İstediğiniz kadar, gemi, uçak, denizaltı alın yetmez.  Olan sevgili Yunan halkına olacak. Zaten sıkıntılı olan ekonomiye daha da yük  getirmek suretiyle insanların refahını, hayatını berbat etmek için maalesef  yanlış politika peşinde koşuyor Yunan komşumuz. Tamamen hem askeri hem ekonomik  gerçeklere aykırı bu silahlanmayı sürdürmeye çalışıyorlar."
 
"Kıbrıs bizim için milli bir mesele"
 
 
Kıbrıs’ın Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurgulayan Akar,  "Yaklaşımımız gayet açık. 1974’te Kıbrıs’taki tutumuz ne ise bugün de aynı  tutumdayız." dedi.
 
Ada'da gerçek bir çözümün önemine işaret eden Akar, "Bir an önce  Ada'da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı  tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım. Ada'da  Türkleri yok sayıyorlar. Bunun kabulü mümkün değil. Bu şartlarda ilerlemek mümkün  değil. Rumların bunu anlaması, üçüncü tarafların bunu görmesi lazım." diye  konuştu.
 
Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin olmadığı herhangi bir projenin  yaşama şansı bulunmadığının altını çizen Akar, "Biz garantör olarak her türlü  sorumluluğumuzu, hakkımızı kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kıbrıs  dahil mavi vatanımızdaki hak alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlı, azimli  ve buna muktediriz." dedi. Şehit ve gazileri şükranla yad eden Akar, Mehmetçiğin  yeni yılını da kutladı.
 
 Konuşmanın ardından sanatçılar Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ile Elif  Buse Doğan tarafından konser verildi. Mehmetçik, türkülere eşlik etti.
 
  
 

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