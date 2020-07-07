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Bakan Akar'dan kritik görüşme

AA |  07 Temmuz 2020 Salı - 21:05 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 21:17

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile gerçekleştirdikleri görüşmenin son derece yapıcı geçtiğini, hem ikili ilişkilerle ilgili konularda hem de Libya, Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, "İki ülkenin her alanda, özellikle de savunma ve güvenlik alanında, hem sivil hem askeri kesimde yapacağı etkin iş birliğinin sadece ülkelerimiz için değil, aynı zamanda tüm bölge için de çok önemli yararlar sağlayacağına inandığımızı burada belirtmek istiyorum. Birçok konuda ortak ve benzer görüşleri paylaştığımızı da memnuniyetle müşahede ettik." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo  Guerini ile bir araya geldi.
 
Baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetlerarası  görüşmeye başkanlık eden Akar ve Guerini, daha sonra açıklamalarda bulundu.
 
"Değerli dostumuz" diye hitap ettiği Guerini'yi ağırlamaktan duyduğu  memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Akar, "Sayın Bakan ile çok  samimi, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimizle, NATO ile, bölgemizle  ilgili birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.
 
Bakanlığın operasyonları ve genel faaliyetlerine ilişkin İtalyan  mevkidaşına bilgi verdiklerini belirten Akar, şunları söyledi:
 
"Hem ikili ilişkilerimizle alakalı konularda hem de Libya, Suriye  başta olmak üzere bölgesel konularda karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirdik.  Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdik. Bu konuda görüşlerimizi,  sorularımızı, sorunlarımızı ortaya koyduk. Bu konuda cevaplarımızı karşılıklı  olarak birbirimize verdik. Şunu söylemek istiyorum: Akdeniz bölgesinde İtalya ve  Türkiye gibi iki büyük, önemli ülkeden bahsediyoruz. Bu iki ülkenin her alanda,  özellikle de savunma ve güvenlik alanında, hem sivil hem askeri kesimde yapacağı  etkin iş birliğinin sadece ülkelerimiz için değil, aynı zamanda tüm bölge için de  çok önemli yararlar sağlayacağına inandığımızı burada belirtmek istiyorum. Birçok  konuda ortak ve benzer görüşleri paylaştığımızı da memnuniyetle müşahede ettik.  Dolayısıyla birlikte çalıştığımız zaman ülkelerimizin hak ve menfaatlerinin  korunması ve kollanması için de önemli faaliyetleri yapabileceğimizi gördük. Hem  ikili olarak hem NATO içinde hem de AB çerçevesinde ilişkilerimizi  geliştirmemizin bölge için, NATO için, ülkelerimiz için, AB için çok yararlı  olacağı kanaatini burada açıkça söyleyebilirim."
 
Ziyaretlerinden dolayı Guerini'ye bir kez daha teşekkür eden Akar,  "Görüşmemizin son derece faydalı geçtiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum.  Bundan sonra da birlikte çalışmak suretiyle hem ülkelerimiz hem bölge için çok  önemli işler yapabileceğimizin de altını çizerek belirtmek istiyorum." diye  konuştu.
 
"Sevgili dostum Hulusi..."
 
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini de "Sevgili dostum Hulusi" diye  hitap ettiği Akar'a, gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.
 
Akar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Guerini,  "Son derece olumlu bir görüşme oldu. Dostlar nasıl bir araya geliyorsa bu görüşme  de o şekilde oldu." diye konuştu.
 
Konuları samimiyet ve açıklıkla ele aldıklarını vurgulayan Guerini,  şunları söyledi:
 
"Vizyonlarımızı ve bilgilerimizi paylaştık. Bütün bunları, İtalya ve  Türkiye arasındaki dostluk çerçevesinde gerçekleştirdik. Bu dostluğun çok sağlam  ve çok eskiye dayanan temelleri var. Toplumsal, ticari aynı zamanda da kültürel  ve askeri olarak da bu köklü ilişkiler her zaman söz konusu oldu. İkili  ilişkilerimizin durumu zaten dört dörtlüktür. Bunu zaten bugünkü  birlikteliğimizde yine teyit ettik. Hem bulunduğumuz durumu gözden geçirerek hem  de geleceğe baktığımızda tekrar teyit etmiş olduk."
 
Görüşmelerde birçok konuyu ele aldıklarını belirten Guerini, sözlerine  şöyle devam etti:
 
"İstikrar gerektiren birçok konudan da bahsettik. Suriye olsun, Libya  olsun, Irak ya da Doğu Akdeniz de bunların içindeydi. Kendi bakış açılarımızı  birbirimizle paylaştık. Özellikle Libya konusunda, Libya'nın barışa ermesi için  siyasi bir çözümü üretmemiz gerekliliği üzerinde yine mutabık kaldık. Doğu  Akdeniz konusunda da aynı şekilde vizyonumuzu ve hangi sorumlulukları alacağımızı  da paylaştık. Çünkü bunları almadığımız takdirde ortaya çıkabilecek gerginlikleri  azaltma imkanımız yok ama bizim bunu yapmamız gerekli. Son derece dikkatli bir  sohbet arkadaşı bulduk. Değerlendirmelerini çok net aktardığını fark ettim.  Bilgilerin paylaşımında da çok samimi olduğunu ifade etmeliyim. Dostlar arasında  ve aynı zamanda bağlaşıklar arasında zaten bunun böyle olması gerekiyor. Kaygı  oluşturabilecek durumlar varsa onları da aşmak gerekiyor. Akdeniz'in istikrara  kavuşması için de birlikte çalışmamız, hepimizin elini taşın altına koyması  gerekir."
 
Görüşmede NATO'nun da ele alındığını dile getiren Guerini, "Bu ittifak  içerisinde birlikte neler yaptığımızın üzerinden geçtik. NATO'nun kendi  ittifakının güney kanadına bakmasının ne kadar önemli olduğunu da dile getirdik.  Aynı zamanda birçok misyonda ortak çaba gösterdiğimizin de altını çizdik. NATO  misyonlarına Türkiye'nin askeri katkısıyla son derece belirleyici çabalarını,  girişimlerini bizlerle paylaşmasından ötürü Türkiye'ye ve mevkidaşıma ayrıca  teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı zamanda bu misyonlarda TSK mensuplarının  gösterdiği profesyonellikten ötürü de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.  Yakında, omuz omuza, birlikte çalıştığımız zaman gerçekten iyi çalışıyoruz." diye  konuştu.
 
Bakan Akar'dan İtalyanca selam
 
Bu tür görüşmelerin Türkiye ve İtalya arasındaki dostluğu da  kuvvetlendirdiğini ifade eden Guerini, "Birlikte neleri başarabileceğimizi  göstermesi bakımında da bu görüşmeler önem taşıyor." dedi.
 
Bu arada Bakan Akar, konuşma sonrası teşekkür ederek İtalya halkına  İtalyanca selam gönderdi. Bunun üzerine üzerine Guerini de, "İtalyancanızı tebrik  ederim." ifadesini kullandı.
 

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