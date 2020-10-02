Bakan Akar'dan Karabağ'daki ateşkes çağrıları için açıklama! 'İnandırıcı değil'
02 Ekim 2020 Cuma - 12:33 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 12:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil. Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yıllardır Azerbaycan
’ın Dağlık Karabağ
'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil." açıklamasında bulundu.
Bakan Akar ayrıca, "Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.