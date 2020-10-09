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Bakan Akar’dan İtalya’da kritik görüşme!

09 Ekim 2020 Cuma - 14:02 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 14:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar’ın İtalya  Savunma Bakanlığını ziyareti dolayısıyla askeri tören düzenlendi.
 
Bakanlığa gelişinde Guerini tarafından kapıda karşılanan Akar, tören  alanına geçti. Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından  Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Tören sonrasında Akar ve Guerini önce baş  başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.
 
Görüşmelerde, ikili ve bölgesel askeri ve güvenlik konularının yanı  sıra Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler, Azerbaycan’ın işgal altındaki  topraklarına yönelik harekatı ve savunma sanayi iş birliği konularında görüş  alışverişinde bulunuldu.
 
 
Akar, görüşmelerde, iki büyük Akdeniz ülkesi ve NATO müttefiki olan  Türkiye ve İtalya arasındaki etkin iş birliğinin hem iki ülke hem de bölge için  önem taşıdığını, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası  hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğu, Türkiye’nin  tüm olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği  tırmandırdığını belirtti.
 
 Türkiye ile Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik  bağlarının bulunduğunu, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden  gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğini ifade eden Akar, Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen  bir Libya'yı desteklediklerini kaydetti.
 
Akar, ateşkesin, bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için  Ermenistan’a verilen desteklerin kesilmesi, Ermenistan’ın işgal ettiği  topraklardan çekilmesinin önemini vurguladı.
 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İtalya
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