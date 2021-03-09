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Bakan Akar'dan hava harekatı açıklaması: 1'i sözde lider 25 terörist etkisiz hale getirildi!

AA |  09 Mart 2021 Salı - 18:17 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 18:48

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Hakurk ve Kandil’e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’nın, Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hakurk ve Kandil'e  yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin  etkisiz hale getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi aldık." dedi. 
 
Bakan Akar, Romanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrasında  açıklamalarda bulundu.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadeleye kararlılıkla devam  ettiğini söyleyen Akar, "Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere ülkemizin ve asil  milletimizin güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı azim ve  kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.
 
Operasyonların artan bir şiddet ve tempoda, en son terörist etkisiz  hale getirilinceye kadar devam edeceğini dile getiren Akar, şunları söyledi:
 
"En son teröristi etkisiz hale getirecek, asil milletimizi terör  belasından kurtaracağız. Bu konuda son derece azimli ve kararlıyız.  Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede en son Hakurk ve  Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25  teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi  aldık. Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat  hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. Ülkemizin  enerjisini tüketen terörü bitirmekte, 83 milyon halkımızı terör belasından  kurtarmakta kararlıyız."
 
"Bazı adımlara karar verdik"
 
Romanya ziyaretine ilişkin bilgi veren Bakan Akar, "değerli dostum"  diye nitelendirdiği Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca'nın gösterdiği  sıcak misafirperverliğe teşekkür ederek "Romanya bizim önemli ortaklarımızdan  biri. Hem iki ülke olarak hem de NATO çerçevesinde birçok ortak faaliyette  bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Görüşmelerin son derece faydalı ve yapıcı geçtiğini vurgulayan Akar,  şunları söyledi:
 
"Askeri eğitim ve iş birliği konularında önümüzdeki günlerde atmayı  planladığımız adımları da görüşme fırsatı bulduk. Bunları teferruatlı şekilde ele  aldık. Bir yandan savunma ve güvenlik konularını, diğer yandan da savunma  sanayisinde iş birliği konularında neler yapılabileceğini karşılıklı olarak  değerlendirdik. Görüşmeler sonucunda, bazı adımları atmaya karar verdik. Bu yıl  yapılacak askeri diyalog toplantılarını da koronavirüs salgını tedbirleri  dahilinde Türkiye'de yapmayı planladık. Önümüzdeki günlerde bunun kesin tarihi ve  uygulama şeklini belirleyeceğiz."
 
Türkiye ve Romanya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine  yönelik kararlılığı ifade eden Akar, "Karadeniz'in bir barış denizi olarak  kalması için yapılabileceklere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Karadeniz'de  barış ve istikrarı muhafaza etmenin önemli olduğunu da bir kez daha dile  getirdik." dedi.
 
Bakan Akar, askeri eğitim ve tatbikatlar konusunda yapılan planları da  gözden geçirdiklerini belirterek "Önümüzdeki günlerde bu faaliyetlerin daha etkin  şekilde yürütülmesi için de kararlılığımızı bir defa daha ifade ettik." diye  konuştu.
 
FETÖ ile mücadelede iş birliği
 
Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) sorumluluğunun bu  sene Türkiye'de olduğunu anımsatan Akar, şunları kaydetti:
 
"Romanya’nın da bununla ilgili katkılarından dolayı değerli arkadaşım  Bakan Ciuca’ya bir kere daha teşekkür etme fırsatı buldum. Ayrıca burada çok  uluslu tümen ve kolordunun yapılanma safhası devam ediyor. Buradaki çalışmalar  yoğun şekilde sürüyor. Biz de personel olarak buraya gerekli katkıları  sağlıyoruz. Daha önceki çalışmalarımızdan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi  buradaki arkadaşlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Bu karargahta görevli olan  Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile bir araya gelerek onlarla görüşme fırsatı  da bulduk."
 
FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapan Akar, "Değerli  arkadaşım Bakan Ciuca’ya Romanya’da bulunan FETÖ üyeleri ile ilgili taleplerimizi  kendilerine ifade ettik. Kendisi de bu konuda ilgili bakanlık ve kişilerle  görüşme yapacağını ve konuyu takip edeceğini belirtti." bilgisini verdi.
 
Romanya’da gösterilen ev sahipliğine bir kez daha vurgu yapan Akar,  sözlerinin sonunda Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca’ya hem bunun için  hem de Birinci Dünya Savaşı yıllarında Romanya’da şehit düşen Türk askerlerinin  yer aldığı şehitliğin bakımına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.
 

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