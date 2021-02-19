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Bakan Akar'dan Gara mesajı: PKK büyük darbe aldı

19 Şubat 2021 Cuma - 13:08 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 13:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK kendini hiçbir yerde güvende hissetmeyecek. Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Foça'da 2’nci Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'nde konuştu.
 
Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'yla Gara'da teröristlere ağır bir darbe vurulduğu belirterek, şu ifadelere yer verdi: "PKK terör örgütünün kaçacak bir yeri kalmadığını bunun sözde yöneticileri çok iyi anladılar ve bunların inleri başlarına yıkıldı. 4'ü sözde üst düzey 53 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında yer almaktadır. Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve panik içinde olduklarını da öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiç bir yerde güvenli hissedemeyecekler."
 

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