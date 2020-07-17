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Bakan Akar'dan Fransa'ya gözdağı!

17 Temmuz 2020 Cuma - 15:36 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 15:40

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız gemisine taciz iddialarıyla ilgili konuşarak, "Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz." ifadelerini kullandı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur." dedi.
 
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
 
Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur.
 
(Fransız gemisine taciz iddiası) Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz.
 

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