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Bakan Akar'dan flaş Yunanistan açıklaması

AA |  29 Ağustos 2021 Pazar - 10:35 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 10:35

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım."


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Bakan Akar Yunanistan açıklama
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