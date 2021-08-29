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Bakan Akar'dan flaş Yunanistan açıklaması
AA | 29 Ağustos 2021 Pazar - 10:35 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 10:35
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım."
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