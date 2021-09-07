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Bakan Akar’dan flaş terör açıklaması: Başka çareleri kalmadı

DHA |  07 Eylül 2021 Salı - 11:04 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 11:49

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Terör örgütünün sözde yöneticileri, tepesindekiler sonlarının ne olacağını çok iyi anladı. Alttakilerin de adalete teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını görmeleri lazım” dedi.


 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası  gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Son dönemde terörle mücadelede yapılan başarılı operasyonlara yönelik  soru üzerine Akar, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelenin kararlılıkla  devam ettiğini belirtti.
 
23 Nisan’da başlayan ve Irak’ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan  bölgelerinde eş zamanlı icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım  operasyonlarının da sürdüğünü bildiren Akar, "Artan bir şiddet ve tempoda  taarruzi bir ruhla operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah asil milletimizi terör  belasından kurtaracağız. Gayretimiz bunun için. Terör örgütünün sözde  yöneticileri, tepesindekiler sonlarının ne olacağını çok iyi anladı. Alttakilerin  de adalete teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını görmeleri lazım" diye  konuştu.
 
Son dönemde yapılan "nokta operasyonlarını" hatırlatan Akar, "Terörü  kaynağında yok etme stratejimiz ve nokta operasyonlarımız devam edecek"  ifadelerini kullandı.
 
Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör tehdidine karşı icra ettiği tüm  operasyonlarda başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınırlarına ve toprak  bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve  sadece bölgedeki terörist unsurları hedef alarak gerçekleştirdiğini de vurguladı.
 
"Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz"
 
 Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının yeniden işletilmesine  yönelik soru üzerine Akar, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini  belirtti.
  
Afganistan'da yardıma ihtiyacı olan aralarında çocukların, kadınların  ve yaşlıların bulunduğu milyonlarca insana dikkati çeken Akar, şunları söyledi:
 
 "Temennimiz şartların olumlu gelişmesi yönünde. Biz NATO kapsamında  geçmişte yaptığımız çalışmalarımız sırasında da müttefiklerimize 'Afganistan  istediği sürece onların yanında oluruz' demiştik. İnşallah her şey iyi olur diye  düşünüyoruz. Gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz."
 
Akar, "Yeni yönetim ile diyalog kuruluyor mu?" sorusuna ise "Dışişleri  Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız  koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükelçimiz Kabil'de çalışmalarına  devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi. 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Terör örgütü
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