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Bakan Akar'dan flaş NATO açıklaması

AA |  23 Ekim 2020 Cuma - 20:42 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 20:42

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasındaki teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme kararı aldığını belirterek, "NATO Karargahı'ndaki Daimi Temsilciliğimiz ve Askeri Temsilciliğimizdeki arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde işlemlerini tamamlamalarını bekliyoruz ve konuyu takip ediyoruz." dedi.


Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında video  konferans yöntemi ile gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın  ardından açıklamalarda bulundu.
 
NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans  yöntemiyle gerçekleştirilen ve iki gün süren toplantıda bölgesel, küresel  konularla savunma ve caydırıcılık konularının ele alındığını aktaran Akar,  şunları söyledi: 
 
"Türkiye olarak bütün görüşlerimizi ifade ettik. Özellikle NATO  faaliyetleri çerçevesinde dile getirilen konular arasında bölgemizde, ülkemizde  ve sınırlarımız ötesinde yaklaşık 8 milyon Suriyeli kardeşimiz hayatlarını  idamesi için gayret gösterirken diğer taraftan Kovid-19 ile mücadelemiz devam  ediyor. Tüm bunlarla birlikte diğer tehdit, risk ve tehlikelere rağmen başlatmış  olduğumuz operasyonların da kesintisiz şekilde devam ettiğini de ifade ettik.  Ayrıca NATO'ya karşı karada, denizde ve havada yaptığımız bazı taahhütler var. Bu  operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam ederken bunları da eksiksiz, aksaksız  ve başarılı bir şekilde arkadaşlarımızın yerine getirdiğini de orada gerekli  somut bilgileri ortaya koyarak sayın bakanların dikkatlerine sunduk."
 
Toplantıda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmelerin de ele  alındığını bildiren Akar, "Barış ve istikrarın sağlanması için neler yapılması  gerektiği konusundaki değerlendirmelerimizi ifade etme fırsatı bulduk. Bizim  söylediğimiz temel konu, Güney Kafkasya'daki barış ve istikrarın sağlanmasının  temel şartı, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çıkması  ve burayı bir an önce terk etmesi. Bu hususu da konuşmalar sırasında dile  getirdik." diye konuştu.
 
 Türkiye'nin Azerbaycan Türkü ile beraber olduğunu, haklı davalarında  Azerbaycan'ın yanında yer aldığını tekrar tekrar söylediklerini dile getiren  Akar, toplantıda ele alınan diğer bir önemli konunun ise Ege ve Akdeniz'deki  gelişmeler olduğunu söyledi. 
 
"Bir teklif ortaya koyduk" 
 
Türkiye'nin sorunların çözümünde uluslararası hukuktan, iyi komşuluk  ilişkilerinden, diyalogdan ve siyasal çözümlerden yana olduğunu yineleyen Akar,   "Bugüne kadar yaptıklarımızı ve beklentilerimizi açık ve net bir şekilde ortaya  koyduk." ifadelerini kullandı.
 
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens  Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan Türkiye-Yunanistan askeri  heyetleri arasındaki "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların  NATO Karargahı'nda yapıldığını anımsatan Akar, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Bu toplantıları bizim ön koşulsuz olarak kabul ettiğimizi,  dolayısıyla komşumuzun da aynı şekilde ön koşulsuz olarak toplantıya katılmasını  bekliyoruz. Bu konudaki fikirlerimizi her zaman, her yerde söyledik, söylemeye  devam ediyoruz. Diğer taraftan da bugün 8'incisi yapılması gereken bu toplantının  ertelenmesinden duyduğumuz hayal kırıklığını da toplantı sırasında ifade etme  fırsatı bulduk. Biz diyaloğu, görüşmeleri, uluslararası hukuku desteklediğimizi,  iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu ifade ederken Türkiye'nin hak ve  menfaatlerinin korunması ve kollanması konusunda azimli ve kararlı olduğumuzu da  herkesin bilmesi lazım. Bunları Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili  bakanlarımız ve ilgili kurum kuruluşlarımızın yetkilileri ifade etti, etmeye  devam ediyor."
 
Türkiye'nin hak ve hukukunun çiğnendiği hiçbir oldu bittiye göz  yummayacaklarını bir kez daha vurgulayan Akar, şunları kaydetti:
 
"Biz, Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların çözümünde daima hukuktan,  diyalogdan ve siyasi çözümden yana olduk. NATO Genel Sekreteri de konuşmasında  diyalog konusunu destekler açıklamalar yaptı. Komşumuz tarafından daha önce 29  Ekim'i kapsayacak şekilde bir NAVTEX ilan edilmiş, biz de buna karşılık 28  Ekim'de NAVTEX ilan etmiştik. Bugünkü gelişmeleri değerlendirdik. Toplantının  genel akışına, prensiplerine uygun bir şekilde bir teklif ortaya koyduk. İyi  niyet göstergesi olarak, diyaloğu artırıcı bir katkı sağlamak maksadıyla bu  NAVTEX'imizi iptal edebiliriz, siz de ederseniz. Bunu son derece olumlu bulan  Sayın Genel Sekreter teklifimizi destekledi. Daha sonra da Yunan mevkidaşımız da  bunu desteklediğini, olumlu yaklaştığını ifade ettiler. NATO Karargahı'ndaki  Daimi Temsilciliğimiz ve Askeri Temsilciliğimizdeki arkadaşlarımız bu konu  üzerinde çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde işlemlerini tamamlamalarını bekliyoruz  ve konuyu takip ediyoruz." 
 
  
 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO
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