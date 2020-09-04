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Bakan Akar'dan flaş NATO açıklaması

AA |  04 Eylül 2020 Cuma - 20:44 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 21:12

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO Genel Sekreteri'nin Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptıkları görüşmenin akabinde askerler arasında bir görüşmenin başlaması konusunda girişimler var, bunları destekliyoruz." dedi.


 Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri  Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve  Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma  Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet  Töreni'ne katıldı.
 
Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush'un yanı sıra Milli Savunma  Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in de yer  aldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
 
Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda  kamuoyuyla paylaşılan "Komando" klibinin ekrandan izletildiği törende eğitimini  dereceyle bitiren öğrenci subaylara diplomaları verildi.
 
 Dönem birincilerinin yaş kütüğüne plaketi çakmasının ardından konuşan  Akar, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 137 öğrenci subayı mezun verdiklerini  ifade etti.
 
Mezun olan subayların sorumluluklarının daha da arttığını belirten  Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi karada, denizde, havada tüm hak alaka  ve menfaatlerimizi korurken, 83 milyonun güvenliğini sağlarken, egemenlik ve  bağımsızlık çerçevesinde yapmamız gereken ne görev varsa bunları yapmaktır. Şu  anda da TSK mensupları karada, denizde ve havada bunu yapıyor." diye konuştu.
 
Son dönemde risk, tehdit ve tehlikenin sadece sayısal olarak değil,  değişik boyutlarda da ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Akar, harekat  şekillerinin de değiştiğine dikkati çekti.
 
Bu esnek ve değişken ortamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinden geleni  yaptığını, yapmaya da devam edeceğini vurgulayan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın  liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, tüm kurumlarımızın, 83 milyon  vatandaşımızın gayretleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kişiliğiyle,  kimliğiyle, iddialarıyla, talepleriyle, varlığıyla artık uluslararası ortamda bir  özne olmuştur." dedi.
 
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin harfiyen  uygulanmasının önemine değinen Akar, "Komutan arkadaşlarımın, sivil asker tüm  yetkili arkadaşlarımın aldığı tedbirlerle bugüne kadar kontrol altında geldik.  Gerçekten şükrediyoruz. Gemilerimizde, filolarımızda, operasyon bölgelerimizde  herhangi bir şekilde Kovid ile karşılaşmamak bakımından alınan tedbirlerin etkili  olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Konuşması sırasında savunma ve askeri konulara da değinen Akar,  terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam ettiğini belirterek,  "Pençe-Kaplan ile komandolarımız faaliyetlerini sürdürdüler ve belirlenen  bölgelerin tamamı teröristlerden temizlendi. Orada bölgeyi emniyete almak için  faaliyetlerimiz sürüyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu  mücadele devam edecek ve 40 yıldır çekmekte olduğumuz ezayı, cefayı, musibeti  ülkemizin ve asil milletimizin üzerinden kaldıracağız." dedi.
 
Akar, bir taraftan terörle mücadele faaliyetleri devam ederken diğer  taraftan da Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerin korunmasına  yönelik yapılması gerekenleri yerine getirdiklerini kaydederek, "Biz anlaşmalara,  mahkeme kararlarına, teamüllere saygılıyız. Yaptığımız tüm ikili anlaşmalar  çerçevesinde sorumluluklarımız neyse bunların hepsini yerine getiriyoruz. Biz  diyalog diyoruz. Biz savaştan yana değiliz. Diyalog diyoruz. Bunu söylediğimiz  zaman da bunun hiçbir şekilde zafiyet olarak algılanmamasını istiyoruz." diye  konuştu.
 
"Kabul edilebilir bir şey değil"
 
 İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka uygun şekilde  iki halkın yaşamasını istediklerini ifade eden Akar, şunları söyledi:
 
"Amacımız bu ve biz bunu yüzlerce yıllık tarihimizde yaptık. Aynı şeyi  istiyoruz fakat bugün karşımızdaki komşularımızın maalesef bu konuyu  anlamalarında bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Sanki bu, bir zafiyetmiş gibi  algılanıyor. Diğer taraftan da biz hak, alaka ve menfaatlerimizi koruyup  kollayacağız. 'Hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan taviz vermeyeceğiz.'  dediğimiz zaman da bunun bir tehdit olarak algılanmasının da yanlış olduğunu  söylüyoruz. Biz gerçekleri, matematiği ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede görüşme,  konuşma talebinde bulunuyoruz. NATO Genel Sekreteri'nin Sayın Cumhurbaşkanımızla  yaptıkları görüşmenin akabinde askerler arasında bir görüşmenin başlaması  konusunda girişimler var, bunları destekliyoruz."
 
Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'na aykırı olarak 16 adayı  silahlandırdığını dile getiren Akar, "Komşumuz, kendisi ile alakalı bir konu  olduğunda 'Bunları görmeyelim, bunları bir tarafa koyalım, bunları konuşmayalım,  diğer konuları konuşalım.' anlayışı içindeler. Bu da kabul edilebilir bir şey  değil." dedi.
 
Bunların yanı sıra egemenliği anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmeyen  adacık ve kayacıkların olduğunu, Yunanistan’ın bunların tamamını kendisininmiş  gibi kabul ettiğine dikkati çeken Akar, "Bu yetmezmiş gibi bir de bunların en  ucunda, Türkiye’ye en yakın olanlara ziyaretlerle ülkemize, milletimize karşı  eylem içinde bulunuyorlar. Bunlar tahrik değil, gerilimi artırmak değil de iyi  komşuluk ilişkilerine aykırı davranmak değil de nedir?" diye sordu.
 
"Ne diyaloğa ne barışa hizmet eder"
 
Bakan Akar, son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşananlara da değinerek,  "Fransa’nın bölge ile alakası yok, sınırı yok, anlaşmalardan kaynaklı herhangi  bir temsil görevi yok. NATO’yu, AB’yi temsil yetkisi yok fakat binlerce  kilometreden gelerek birtakım konularda prensiplerden, iddialardan bahsediyorlar.  Bu, gerçekten hiçbir iler tutar yanı olmayan iddialar manzumesidir. Bunların  kabul edilmesi mümkün değil." dedi.
 
Fransa’nın bölgeye getirdiği askeri varlıklarıyla katıldığı  tatbikatların olduğunu anımsatan Akar, "Bunlar gerilimi azaltmak adına yapılıyor.  Bilakis gerilimi artırdığını, yaptıklarının yanlış olduğunu kendileri de  biliyorlar. Yapılan açıklamalar, kullanılan dil, tavır, üslup hiç doğru değil, ne  diyaloğa ne barışa hizmet eder ne de istikrara katkı sağlar." ifadelerini  kullandı.
 
"Diyalog için buradayız"
 
Türkiye’nin bölgede yaptığının uluslararası hukuk ve denizcilik  hukukuna tamamen uygun olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:
 
"Fransa, her aklına geleni yapabileceğini zannediyor. Sadece Doğu  Akdeniz yetmiyor, aynı zamanda Irak’ta da birtakım beyanlarda bulunuyorlar.  Bunların hiçbiri ne müttefiklik ruhuna ne barışa ne diyaloğa katkı sağlayan  şeylerdir. Tamamen duygusal girişimlerdir ve bunların hiçbir sonucu olmayacağının  bilinmesi gerekir. Bir taraftan ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti.’ diyeceksiniz,  diğer taraftan NATO’nun, AB’nin arkasına saklanacaksınız, bir taraftan  Peygamberimize hakareti özgürlük sayacaksınız, diğer taraftan da bir gazetecinin  masum bir sorusuna dahi tahammül edemeyeceksiniz. Bu, iki yüzlülük,  riyakarlıktır. Bunu herkesin görmesi gerekir. Biz Türkiye olarak diyalogdan,  barıştan, hakkaniyet, uluslararası ilişkiler çerçevesinde yapılması gereken iş  birliği, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız.
 
Diğer taraftan da hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu  vermeyeceğimizden herkesin haberi olsun. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz fakat  diyalog için de buradayız."
 
Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Akar,  "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı  Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasalar çerçevesinde,  Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi  anlayışı’ içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin  başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

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