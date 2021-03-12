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Bakan Akar'dan flaş Mısır açıklaması! 'Önemli bir adımdır'

AA |  12 Mart 2021 Cuma - 17:48 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 18:23

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mısır'ın Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesinde, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği deniz yetki alanları sınırlarına saygılı davranması, değerli ve bölgesel barış ve istikrar için de önemli bir adımdır. Bu yaklaşım ve son gelişmeler, her iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin de yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur." dedi.


8. Komando Tugayı'nın sancağı, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı  Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz  Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı törenle tugay komutanlığına teslim edildi. Tugay  Sancağı'nın platformdaki yerini almasının ardından başlayan törende saygı  duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
 
8. Komando Tugayı'nın tarihçesinin okunmasının ardından Akar,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Tugay Sancağı'nı Tugay Komutanı  Tuğgeneral Orhan Akkurt'a teslim etti.
 
"Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız"
 
Sancak ilk teslim tutanağının imzalamasının ardından törende konuşan  Akar, sözlerine "Türk Silahlı Kuvvetlerinin en seçkin birliklerinden biri olan  cesaret ve zafer abidesi siz komandolarımızı sevgiyle selamlıyorum." ifadesiyle  başladı.
 
Türkiye'nin başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör  örgütlerine karşı mücadele ettiğini, kendisinin ve bölgesinin güvenlik ve  istikrarı için çalışmakta kararlı olduğunu ifade eden Akar, "Biz tüm  komşularımızın egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak, sınırlarımızın  hemen yanı başından ülkemize yönelik terör tehdidine de asla müsaade etmeyiz."  diye konuştu.
 
Operasyonların yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz  hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir anlayışıyla  devam edeceğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:
 
"ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK'dan hiçbir  farkı olmayan YPG'ye destek vermesini doğru bulmuyoruz. Çünkü PKK eşittir YPG,  bunların hiçbir farkı yoktur. DEAŞ'la gerçek anlamda mücadeleyi TSK, yani şu anda  karşımda bulunan siz kahraman komandolarımız yapmış ve göğüs göğse çarpışarak 3  bin 700 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirmiştir. TSK'nın icra ettiği Fırat Kalkanı  Harekatı, DEAŞ'a karşı mücadelede bir milattır. Bunun herkes tarafından bilinmesi  gerekir. Dolayısıyla ABD'nin de bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yapmak  yerine, yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi ve müttefiki olan Türkiye ile çalışması  gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."
 
"Yakışan budur"
 
Mısır ile son dönemdeki gelişmelere de değinen Akar, "Mısır'ın  Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesinde, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği deniz yetki  alanları sınırlarına saygılı davranması, değerli ve bölgesel barış ve istikrar  için de önemli bir adımdır. Bu yaklaşım ve son gelişmeler, her iki ülkenin ve  diğer bölge ülkelerinin de yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan  da budur." dedi.
 
 

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ABD Mısır Bakan Akar
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