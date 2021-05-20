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Bakan Akar'dan flaş Kandil açıklaması!

20 Mayıs 2021 Perşembe - 15:09 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 15:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristler neredeyse biz orada olacağız. Kandil'in ışıklarının kararmaya başladığını görüyoruz" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kandilin ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar operasyonlar devam edecek. TSK’nın aralıksız mücadelesi sürüyor. Teröristler nerdeyse orada olacağız. Pençe-Yıldırım-Şimşek operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
 
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
 
Kandilin ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar operasyonlar devam edecek. TSK’nın aralıksız mücadelesi sürüyor. Teröristler nerdeyse orada olacağız. Pençe-Yıldırım-Şimşek operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi.
 
İSRAİL’İN FİLİSTİN’E SALDIRILARI
 
İsrail askerlerinin yaptığı gibi, uluslararası hukuku hiçe sayarak bir şey yapmıyoruz. Bizim yaptığımız mücadale şeffaf ve açıktır.
 
YUNANİSTAN'IN SÖZDE PONTUS SOYKIRIMI İDDİASI
 
Bu bir provokasyon, siyasi çözümleri baltalamak için yapılan girişimler. İyi niyetli çalışmaları baltalama gayretinde tahrip etmek için gayret gösteriyorlar. Önümüzdeki hafta, güven artırıcı önlemler toplantısı kapsamında Yunanistan’la görüşeceğiz 4. toplantı için Ankara’ya bekliyoruz.
 

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