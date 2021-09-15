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Bakan Akar'dan flaş Ermenistan açıklaması

15 Eylül 2021 Çarşamba - 12:28 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 12:28

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanmasıdır.


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Bakan Akar Ermenistan Azerbaycan
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