AYRINTILAR GELİYOR...
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Bakan Akar'dan flaş Ermenistan açıklaması
Bakan Akar'dan flaş Ermenistan açıklaması
15 Eylül 2021 Çarşamba - 12:28 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 12:28
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanmasıdır.
- Anne adayının diş sağlığı bebeğin gelişimini de etkiliyor!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lafarge' skandalı açıklaması: Söyledim ama kulak arkası ettiler
- Ajda Pekkan tazminatı alamadı, harekete geçti!
- Bakan Akar'dan flaş Ermenistan açıklaması
- Merkel sonrası Avrupa değerlendirmesi: İstikrar unsuruydu
- 'Ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti