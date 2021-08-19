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Bakan Akar'dan flaş Afganistan açıklaması: Aynı noktadayız

AA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 11:06 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 11:19

Son dakika haberi... Bakan Akar, Afganistan'daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Türk askerlerinin durumuna ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Türk askerinin güvenliği için her türlü tedbirin alındığını ifade eden Bakan Akar, “Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var” dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki  havaalanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirterek, "TSK  unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına  uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş  yapıldı" dedi.
 
Akar, gazetecilerin Afganistan'daki son gelişmeler ve Hamid Karzai  Uluslararası Havaalanı'nda görevli Türk askerlerine ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Yaşanan olayların ardından 200'den fazla Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşını dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Afganistan dışına  çıkardıklarını vurgulayan Akar, "Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve  tüm Afganistan'a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz" diye konuştu.
 
Yapılacak temaslarla bu konunun daha da netleşeceğini ve ona göre de  nihai kararın verileceğini ifade eden Akar, "TSK unsurlarının diğer ülke  unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir  şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı. Bu arada çeşitli  ülkeler de kendi vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmalarını  sürdürüyor" dedi.
 
Bakan Akar, şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir saldırı,  taciz ve müdahalenin söz konusu olmadığını aktararak, "Mehmetçiğin güvenliği için  de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Durum her an değişebilir  düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip  etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu  sezmemiz durumunda ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var.  Onları da uygulamaya koyarız." diye konuştu.
  
"AYNI NOKTADAYIZ"
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Afgan kardeşlerine  yardım konusundaki duruşunun tüm dünya tarafından bilindiğini ve takdirle  karşılandığını vurgulayarak, şunları söyledi:
 
"Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.  NATO o dönemde de tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız' diyordu. Biz her seferinde  dedik ki 'Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı noktadayız. Bizim Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi  değerlerimiz var. Faaliyetlerimiz, asil milletimize, tarihimize yaraşır şekilde  sürüyor. Kontrollü bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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