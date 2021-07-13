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Bakan Akar'dan flaş Afganistan açıklaması!

AA |  13 Temmuz 2021 Salı - 12:05 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 12:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanının güvenliği ve işletilmesi ile ilgili konuşarak, "NATO'da Türkiye'nin girişimleri ile olumlu gelişmeler söz konusu. Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmek." ifadelerini kullandı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki Hamid  Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına  yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Görüşmeler doğrultusunda (ABD  Savunma Bakanı) Sayın Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca  NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi  Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Biden ile görüştü. Bir çerçeve çizildi, belirlenen  alanda çalışmalar devam ediyor" dedi. 
 
Akar, gazetecilerin Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası  Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sorularını  yanıtladı.
 
Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere bazı  mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmeleri hatırlatılarak sürecin nasıl  gittiğinin sorulması üzerine Akar, "Biz, 'Afgan kardeşlerimiz', 'kardeş  Afganistan' diyoruz. Onlarla köklü tarihi ve kültürel bağlarımız var. Onların  sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar  yaptık, bundan sonra da aynı doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Afganistan'ın  siyasi, sosyal yapısı ile içinde bulunduğu genel durumu da dikkate alarak  çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç başladı, görüşmeler devam ediyor."  ifadelerini kullandı.
 
Türkiye ile ABD arasında gerek teknik heyetler gerekse Savunma  Bakanları arasındaki görüşmelerin nasıl geçtiğinin sorulması üzerine Akar, "Gayet  yapıcı, gayet olumlu görüşmeler gerçekleştirildi. Çalışmalar devam ediyor.  Afganistan'a yardımcı olmak isteyen diğer ülkeler var, onlarla da konuşuyoruz.  Çok yönlü bir olay. Hem Afgan kardeşlerimizle hem NATO, AB, uluslararası toplumla  süreci devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
 
Görüşmelerin ardından yakın zamanda atılacak bir somut adımın olup  olmadığı sorulan Akar, "Görüşme doğrultusunda Sayın Austin ile birlikte mutabık  kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu  gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Biden ile  görüştü. Biz ABD'li mevkidaşımızla görüştük. Diğer arkadaşlarımız görüştü. Bir  çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor" değerlendirmesinde  bulundu.
 
"Tüm ihtimalleri çok yönlü değerlendiriyoruz"
 
Türkiye'nin, Afganistan'daki tüm faaliyetlerini Afgan kardeşlerinin  menfaatleri doğrultusunda yerine getirdiğini dile getiren Akar, şunları söyledi: "20 senedir oradayız. Muharip görev almadık. Danışmanlık yaptık,  bakım, onarım, inşaat görevlerini yerine getirdik. Hamid Karzai Uluslararası  Havalimanı'nı 6 yıldır işletiyoruz. Şimdi de bunun devamı... Amacımız, Afgan  kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir.  Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunu bütün ülkeler de söylüyor.  Havalimanı çalışmadığı takdirde ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek  durumunda kalacak. Çünkü güvenli iletişim, ulaşım olmadığı zaman orada  kalamazlar. Böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek,  uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bununla  birlikte havalimanı rasyonel şekilde çalışmazsa eğitim, sağlık, ticaret için yurt  dışına gitmek zorunda olanlar ne yapacak? Bir devletten bahsediyoruz. Bunlar  Afgan kardeşlerimizin huzuru, refahı ve gelişmesini de olumsuz etkileyecektir."
 
Taliban'ın ülkede etki alanının giderek yayılmasına ilişkin soruya da  Akar, "Tacikistan, Özbekistan sınır güvenliği dahil oradaki tüm gelişmeleri  yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye yönelik olası göç dalgasına bakıyoruz. Tüm  ihtimalleri çok yönlü değerlendiriyoruz. Çok şükür şu an bir sıkıntı yok"  yanıtını verdi.
 

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