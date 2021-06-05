Bakan Akar'dan flaş açıklama! 'TSK'nın gücünü kimse engeleyemeyecek'

Milli Savunma Bakanı Akar, "Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var" sözleriyle tepki gösterdi. TSK'nın üç kıtadaki gücünü kimsenin engelleyemeyeceğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Denizkurdu 2021 Tatbikatı’nın Doğu Akdeniz ’deki “seçkin gözlemci günü” faaliyetlerini takip etti.

Terörle mücadelede kararlılık

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 133 suüstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracının katıldığı tatbikatta personele ve katılımcılara hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesinin, asil milletinin, bölgesinin güvenliği ve barışı için yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK /YPG ve DEAŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Bosna, Katar, Libya, Somali, TSK’nın BM, NATO , AGİT, AB bünyesinde ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Kosova Afganistan ve birçok coğrafyada küresel barış ve istikrara katkı sağladığını söyleyen Akar, tüm faaliyetlerin yanı sıra personelin niteliklerini, çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek amacıyla da eğitimleri sürdürdüklerini söyledi.

"Hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığımızı göstermektir"

Ocak ayından bugüne kadar 26 tatbikatı başarıyla icra ettiklerini ifade eden Akar, “Denizkurdu-2021 Tatbikatı da bunlardan biridir. Planlı olarak icra edilen tatbikatımız jenerik bir senaryoya dayanmaktadır. Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilen bu tatbikatın maksatlarından biri de Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığımızı göstermektir” diye konuştu.

TSK’nın icra ettiği tüm harekatlarda şanlı tarihi ve kültürü gereği dini, kültürel yapıların, tarihi eserlerin ve çevrenin zarar görmemesi için büyük bir dikkat ve hassasiyet gösterdiğini anımsatan Akar, “Tatbikatlarımız esnasında da deniz canlılarının korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi konularındaki hassasiyetimizi de titizlikle sürdürmekteyiz” diye konuştu.

"Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var"

Akar son dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine bazı söylemlere de tepki göstererek şunları söyledi:

“Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan bu ordubozanlar, TSK ’nın tatbikatlardaki ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla üç kıtada icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler, gölgeleyemeyecekler. Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde, Suriye ’nin ve Irak ’ın kuzeyinde, Kıbrıs ’ta, Azerbaycan ’da, Libya’da, Doğu Akdeniz’de ve daha birçok coğrafyada, hem ülkemizin hem de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadelesine devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Akar personeli tebrik etti

Bakan Akar, "Mavi Vatanımızdaki deniz hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz" diye konuştu. Son derece başarılı geçen tatbikattan dolayı personeli tebrik eden Akar, sözlerini "Denizleriniz sakin pruvanız neta olsun" dedi.