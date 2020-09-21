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Bakan Akar'dan flaş açıklama! 'İzin vermeyiz'

AA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 15:04 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 15:20

Bakan Akar, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen toplantılardan beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını belirterek, "Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktediriz" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan  Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla  video konferans toplantısı gerçekleştirildi.
 
Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım  Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, NATO  Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı ve KKTC'deki Kıbrıs Türk  Barış Kuvvetleri Komutanlığı komutanları, ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti  ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin  bilgi verdi.
 
Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler,  terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadeledeki tedbirlerin ele  alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun  bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri  yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da  aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri  yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." diye konuştu.
 
Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, Türkiye ile Yunanistan  askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usulleri"nin  görüşüleceği teknik toplantının beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını  belirtti. Akar, şunları söyledi:
 
"Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız,  bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Hem kendi  hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli,  kararlı ve muktediriz. Karşı taraf sürekli olarak 'taciz, gerilim, saldırı' gibi  ifadeler kullanıyor. Ne tacizi, ne gerilimi? Bizim yaptığımız iş tamamen teknik,  bilimsel, 2004'de ilan ettiğimiz kıta sahanlığı bölgemizde yaptığımız bir  çalışma. Daha önce de bununla ilgili çalışmalar yapıldı orada. Yeni bir şey  değil."
 
"Saygımız, şükran duygumuz sonsuzdur"
 
Yurt genelinden gaziler ve yakınlarının katılımıyla Milli Savunma  Bakanlığında düzenlenen Gaziler Günü etkilinliği programının koronavirüs salgını  ile mücadele tedbirleri kapsamında sınırlı olarak gerçekleştirildiğini, ana  etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiğini anımsatan Akar, "Gazilerimiz ve onların  yakınlarına, şehitlerimize ve onların kıymetli ailelerine saygımız, şükran  duygumuz sonsuzdur." dedi.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin sevgisi, güveni ve  duasından aldığı güçle bugüne kadar her türlü mücadeleyi yaptığını, bundan sonra  da aynı şekilde yapmaya devam edeceğini dile getiren Akar, "Asil milletimizin  bağrından çıkan, peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, akıl  ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın  talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır." ifadelerini  kullandı.
 
Akar, sözlerini karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde  zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerini icra eden kahraman Mehmetçiğe  başarı, bu uğurda hayatını kaybeden şehitlere rahmet, gazilere de şifa dileyerek  tamamladı.
 
  
 

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