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Bakan Akar'dan dünyaya Libya mesajı: Ne anlama geldiğini herkesin bilmesi gerekiyor

AA |  18 Ağustos 2020 Salı - 10:06 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 10:34

Bakan Akar, Türkiye'nin, ortak kültür ve ortak tarihe sahip olduğu Libya'nın bütünlüğü, güvenliği ve halkının refahı içinde elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini bildirdi. Yunanistan ve Mısır arasındaki "münhasır ekonomik bölge" anlaşması için "hiçbir hükmü yok" değerlendirmesinde bulunan Akar, "Herhangi bir oldubitti ile, birtakım olayları çarpıtarak bir yere varılamayacağını herkesin görmesini bekliyoruz." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, ortak  kültür ve ortak tarihe sahip olduğu Libya'nın bütünlüğü, güvenliği ve halkının  refahı içinde elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini bildirdi. 
 
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile dün  Libya'ya yaptığı ziyarette, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası  kapsamında yapılan güvenlik ve askeri eğitim ile danışmanlık faaliyetlerini  yerinde inceledi, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile çeşitli  görüşmeler gerçekleştirdi.
 
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve  Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile ayrı ayrı görüşen Akar,  ziyaretine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
 
Trablus'a yaptıkları ziyaretin "çok verimli" geçtiğini, birçok konuyu  değerlendirdiklerini, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade eden  Akar, ziyaretin Libyalılar için de önemli sonuçlar doğuracağına yönelik inancını  dile getirdi.
 
Akar, şunları söyledi:
"Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmış olan Ulusal Mutabakat  Hükümetinin daveti üzerine buradayız. Onlarla beraberiz ve onları destekliyoruz.  Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 500  yıllık bir geçmişimiz, ortak kültürümüz ve ortak tarihimiz olan Libyalı  kardeşlerimizle kederde ve kıvançta beraber olmaya devam edeceğiz. Libya'nın  bütünlüğü, güvenliği ve Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti  göstermeyi sürdüreceğiz." 
 
Libya ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası  kapsamında Türkiye'nin Libya ile imkanlarını paylaştığını ve eğitim desteği  sağladığını aktaran Akar, "Ayrıca burada insani faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.  Hastane çalışmalarına her türlü desteği sunuyoruz. Diğer taraftan acımasız bir  şekilde etrafa mayın döşeyen, çok sayıda el yapımı patlayıcı tuzaklayanlara karşı  da timlerimiz bu patlayıcıları temizlemekle meşgul. Herhangi bir şekilde  sivillere zarar gelmemesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."  dedi. 
 
"Terhune'deki toplu mezarların ne anlama geldiğini herkesin bilmesi  gerekiyor" 
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife  Hafter'in işlediği ihlallere de işaret eden Akar, şöyle konuştu:  
"Biz doğru taraftayız. BM tarafından tanınan bir hükümeti ve Libya’nın  hem toprak bütünlüğünü hem de siyasi bütünlüğünü destekliyoruz. Halkının rahat,  güven ve huzur içinde yaşamasına gayret gösteriyoruz. Ateşkesin sürekli olması  için gayret ediyoruz. Karşı tarafın ise ne yaptığını herkes görüyor. Tarhuna'da  neler olduğunu ve oradaki toplu mezarların ne anlama geldiğini herkesin bilmesi,  kimin kimi desteklediğini iyi anlaması gerekiyor. Bugüne kadar Ulusal Mutabakat  Hükümetine karşı desteklenen kişilerin kimler olduğu bugün çok açık bir şekilde  ortaya çıkmış bulunuyor. Umuyoruz en kısa zamanda buraya da huzur, güven hakim  olacak, Libyalı kardeşlerimiz de huzur ve güven içinde yaşayacaklar. "  
 
"Yunanistan-Mısır anlaşmasının hiçbir hükmü yok" 
Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ve son dönemde  bölgede yaşananlara ilişkin soru üzerine ise şu değerlendirmede bulundu:  
"Doğu Akdeniz’de tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde hem kendi  hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, hukuk, alaka ve menfaatlerini korumak,  kollamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız son derece açık ve  şeffaf. Dolayısıyla komşularımızın hak ve hukukuna saygı gösteriyoruz, iyi  komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu her seferinde ifade ediyoruz. Bu şekilde  yaptığımız çalışmaların önümüzdeki dönemde sonuçlanması için gayretlerimizi  sürdüreceğiz."
 
Yunanistan ve Mısır arasındaki "münhasır ekonomik bölge" anlaşması  için "hiçbir hükmü yok" değerlendirmesinde bulunan Akar, şunları kaydetti:
"Bu (anlaşma), sadece hükümsüz olmakla kalmıyor, aynı zamanda hem  Mısır halkının hem de bizzat Yunanlı politikacıların da bazılarının farkına  vardığı gibi Yunan halkının da aleyhine olan bir çalışma bu. Dolayısıyla herkesi  aklıselime davet ediyoruz. Herhangi bir oldubitti ile, birtakım olayları  çarpıtarak bir yere varılamayacağını herkesin görmesini bekliyoruz. Bizim oradaki  çalışmalarımız da istikrarlı bir şekilde devam ediyor."
 

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