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Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması! 'Kimse engelleyemez'

03 Eylül 2020 Perşembe - 9:50 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 9:58

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz gerginlik peşinde değil inançla, bilimle, hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Biz gerginlik peşinde değil inançla,  bilimle, hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse  engelleyemez.

Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek  rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider.

Siz eğer Güney Kıbrıs’ın ambargosunu kaldırır dengeleri bu  şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük  getirir.

Üçüncü ülkelerin bu konuya  aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir." ifadelerini kullandı.
 

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