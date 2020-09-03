Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması! 'Kimse engelleyemez'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz gerginlik peşinde değil inançla, bilimle, hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Biz gerginlik peşinde değil inançla, bilimle, hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez.

Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider.

Siz eğer Güney Kıbrıs’ın ambargosunu kaldırır dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir.

Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir." ifadelerini kullandı.