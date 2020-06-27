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Bakan Akar'dan Anıtkabir'e ziyaret

DHA |  27 Haziran 2020 Cumartesi - 13:46 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 13:46

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) yönetim kurulu üyeleri ile OYAK 60'ıncı Genel Kurulu öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
 
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Bakan Akar, daha sonra saygı duruşunda bulundu.
 
 
Bakan Akar ve beraberindeki heyet Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 60'ıncı OYAK Genel Kurulu'na katıldı.
 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar OYAK
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