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Bakan Akar'dan Afganistanlı mevkidaşı ile kritik görüşme

30 Temmuz 2021 Cuma - 18:55 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 18:55

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Mohammadi ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Afganistan'ın tarih boyunca karşılaştıkları zorluklar karşısında dayanışma gösterdiği, Türkiye’nin uzun süredir Afgan kardeşlerinin huzuru ve refahı için faaliyetlerini sürdürdüğü, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceği, Afganistan'da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğu ifade edildi."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan
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