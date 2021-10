Bakan Akar'dan '29 Ekim' mesajı

Cumhuriyetimiz de yine böyle bir iradenin tecellisi olan ve asil milletimizin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini ifade eden 'ya istiklâl ya ölüm' ilkesi ile başlattığı milli bir mücadele sonunda kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefini benimsemiş olan cumhuriyetimiz, bu ilke doğrultusunda hemen her alanda önemli kazanımlar elde etmiştir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elde ettiği büyük başarılarla uluslararası ilişkilerde bir özne haline gelen, her geçen gün etki ve ilgi alanı genişleyen ülkemiz, bölgesinde ve dünyada etkin bir güç haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'BU EMANETİN KORUNMASI BİZLERİN EN ÖNCELİKLİ GÖREVİ'

Bakan Akar, cumhuriyetin şehit ve gazilerden miras kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki, cumhuriyetimiz aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden bize miras kalan kutsal bir emanettir. Bu emanetin her yönü ile gelişmesi, geliştirilmesi, doğabilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunması bizlerin en öncelikli görevidir. Bu bilinçle Millî Savunma Bakanlığı, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe güvenle taşımak için gece gündüz yılmadan, yorulmadan var gücüyle çalışmaktadır. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun operasyonlarını yaptığımız bu dönemde; başta FETÖ, PKK /PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız. Aynı zamanda dünyanın birçok coğrafyasında barışa, istikrara katkı sunmaktayız."