07 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.00 EURO 8,8260 0.18
USD 7,4580 0.33 ALTIN 462,750 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Akar, bugün NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek

AA |  07 Eylül 2020 Pazartesi - 10:04 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 10:06

Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peachile ile bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından yapılacak görüşme önem taşıyor.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek. 
 
Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığında bugün bir araya gelecek.
 
Kabulün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşmesi önem taşıyor.

ETİKETLER

NATO Bakan Akar NATO Askeri Komite Başkanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.