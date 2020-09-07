Bakan Akar, bugün NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek
AA | 07 Eylül 2020 Pazartesi - 10:04 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 10:06
Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peachile ile bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından yapılacak görüşme önem taşıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO
Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek.
Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığında bugün bir araya gelecek.
Kabulün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye ve Yunanistan
arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşmesi önem taşıyor.