Bakan Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic'i bakanlıkta törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar tarafından, Bosna Hersek 'in Bağımsızlık Günü kutlandı, iki ülke arasındaki ortak geçmiş ile dayanışma ve güven ilişkisine vurgu yapıldı, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik çalışmalara verilen önem ifade edildi.

Görüşmelerin sonunda Bakan Akar ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic tarafından Türkiye ve Bosna Hersek arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.