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Bakan Akar o bölgeye gitti!

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 12:56 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 16:50

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi’ne geldi. Bakan Akar birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şırnak'a gelerek Pençe-Kartal 2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği merkezde incelemelerde bulunup, operasyonu yöneten komutanlardan bilgi aldı.
 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat günü saat 02.55’te başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sürüyor.
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Pençe-Kartal 2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi. Şerafettin Havalimanı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, harekat merkezine geçerek incelemelerde bulundu, komutanlardan bilgi aldı.
 

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