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Bakan Akar: Biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:55 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 9:21

Son dakika haberine göre; Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde  icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, biri sözde bölge  sorumlusu 7 teröristin daha mağarada etkisiz hale getirildiğini, operasyonlar  kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını bildirdi. 
 
Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım  operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava  Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
 
Burada konuşan Akar, Türkiye'nin ve Türk milletinin hakkı, hukuku için  mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüklerini belirtti.
 
FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdüğünün altını çizen Akar,  Türkiye'nin müttefiklerine ve NATO'ya bazı konuları anlatmakta zorluk yaşandığını  ifade etti.
 
Bütün bunlara rağmen yılmadan, usanmadan Türkiye için yapılması  gereken ne varsa yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Akar, burada bir kahramanlık  ve fedakarlığın söz konusu olduğunu söyledi.
 
"Arkadaşlarımız büyük fedakarlık gösteriyorlar"
Sadece terör örgütlerine değil, Türkiye'ye ve Türk milletine yönelik  her türlü tehdide karşı mücadele içinde olduklarını dile getiren Akar, bunların  yurt içinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde devam ettiğini kaydetti.
 
Bakan Akar, aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve  Libya'nın yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin moral, motivasyon ve fedakarlığının  kendilerini duygulandırdığını ifade eden Akar, "Bu fedakarlık ve kahramanlıkla  biz, her türlü eksikliğe, ifade edilmeyen ambargolara, kısıtlamalara rağmen  bunların hepsinin üstesinden geldik, gelmeye devam edeceğiz. Niye? Çünkü savaşma  azim ve kararlılığımız var. Tek kişi de kalsak sonuna kadar bayrağımızı,  sancağımızı yüksekte tutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
 
Bakan Akar, 23 Nisan'da Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek  operasyonlarının başlatıldığını hatırlatarak,"Bugüne kadar arkadaşlarımız büyük  fedakarlık gösteriyorlar. Dağlar, yamaçlar, inmesi, binmesi çok zor.  Helikopterler yere teker koyamıyorlar. Bugüne kadarki mücadelede yapılması  gerekenin hepsi yapıldı." diye konuştu.
 
"Arkadaşlarımız ustalıkla başardılar"
Hava hücum harekatlarında helikopterlerin 300-500 sorti yaptığına  işaret eden Akar, "Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler PKK'ya füzeler verdiler.  Dolayısıyla bunların her biri bizim için büyük bir tehlike, büyük bir risk."  ifadelerini kullandı.
 
Bütün bunlara rağmen Hava Kuvvetlerinin kullandığı silahlarla örtü  sağlayarak operasyonu kazasız, belasız yürüttüklerini belirten Akar, şunları  kaydetti:
"Şu ana kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün 7  terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e  ulaştı. Bir mağara vardı, o mağaranın girişi özel teknikler gerektiriyor. Özel  Kuvvetlerimiz, komandolarımız o mağaranın altını üstüne getirdiler 7 teröristin  ölüsüne ulaştılar. Bunlardan biri de bölge sorumlusu. Arkadaşlarımız herhangi bir  kayıp olmadan bu işi ustalıkla başardılar. Onların da alınlarından öpüyorum,  tebrik ediyorum."
 
"Teröristlerde, uzaktan kumandalı Doçka var"
Operasyonlarda 7 şehidin bulunduğunu bildiren Akar, şehitlere  Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bakan Akar, yaralıların  Ankara'ya getirildiğini, en iyi şartlarda tedavi edilmeye çalışıldığını söyledi.
 
Operasyonda, tespit edilen hedeflerin tamamının karadan ve havadan  vurulduğunu aktaran Akar, şunları ifade etti:
"Ele geçirilen malzemelere baktığımızda bunlara bu malzemeleri kimler  verdi? Bunların hepsi düşünülmesi, tartışılması gereken konular. Şu ana kadar  toplam 16 silah, 3 bin civarında mühimmat ele geçirildi. Özellikle bu mağaradan  ele geçirilenler arasında uzaktan kumandalı 2 Doçka var. Oraya Hava Kuvvetleri  gidip vurduğu zaman kendilerini bir şekilde emniyete alıyorlar. Zagros dediğimiz  dürbünlü keskin nişancı silahları, Bixi, Kanas keskin nişancı tüfeği, RPG  roketatar, M-16, Kalaşnikoflar var. Kalaşnikofların 3'ünde susturucu var. Bomba  atarlar var. Çeşitli ve ileri teknoloji muhabere sistemleri var. İstenmediği  kadar da bilgi, belge doküman bulundu. Orada arkadaşlar inceleme yapıyorlar.  Balkaya/Keri Dağı sorumlusunun da orada olduğu söyleniyor."
 
Türkiye'nin açık, şeffaf, uluslararası hukuka uygun şekilde  operasyonlarını yürüttüğünün altını çizen Akar, "Karşı taraf terörist, her türlü  alçaklığı, namertliği, namussuzluğu yapıyor. Şu ana kadar 200'e yakın el yapımı  patlayıcı ve mayın arkadaşlarımız tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.
 
"PKK, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz"
Akar, Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürtlerle hiçbir  sorununun olmadığını, bütün Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf  vatandaşı olduğunu vurguladı.
 
Amacın, teröristle mücadele olduğunu dile getiren Akar, "PKK hiçbir  şekilde Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Zaten esasen onlarda bir kimlik  sorunu var. PKK'nın içinde Ermeni de var, Avrupalı, Afrikalı da var, maalesef  Türk de var. Dolayısıyla PKK bir terör örgütü, terörist." şeklinde konuştu.
 
Yurt dışındaki bazı medya kuruluşlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerini  teröristlere karşı faaliyet yapıyor gibi değil, etnik ayrımcılık uyguluyor gibi  göstermeye çalıştığına dikkati çeken Akar, Türkiye'nin tek hedefinin teröristler  olduğunu bildirdi.
 
Akar, 84 milyon vatandaşı terör belasından kurtaracaklarının altını  çizdi.
 
"Güvenlik ve refahımız için mücadele etmek zorundayız"
Bakan Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bazı pilotların  ihraç edildiğini hatırlatarak, "Ondan sonra gelenler gerçekten büyük fedakarlık  örneği olarak kendilerine verilen görevi en iyi şekilde öğrenip, en iyi şekilde  yapma azim ve gayreti içinde önemli katkılar sağladılar, sağlamaya devam  ediyorlar." dedi.
 
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada var olmanın kolay olmadığını  vurgulayan Akar, "Burada güvenlik ve refahımız için mücadele etmek zorundayız.  Bazıları soruyorlar 'Niye Suriye'ye girdik?' Eğer biz Suriye'ye girmeseydik,  operasyonları yapmamış olsaydık şu anda güneyimizdeki oluşum çok daha farklı, çok  daha ağır bir şekilde bizim güvenliğimize karşı risk, tehdit ve tehlike  oluşturacaktı. Bu önlendi." diye konuştu.
 
Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunun  altını çizen Akar, terörist oluşumların zamanında başının ezilmesi gerektiğini  vurguladı.
 
"Soykırım kesinlikle olmamıştır"
1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına da değinen Akar, şunları  kaydetti:
"Soykırım kesinlikle olmamıştır. Tarih, bunu açık ve net bir şekilde  yazıyor. Siyasiler tarihçilik yapamaz. Tarihteki bilgi, belge, görgü, tespitlerin  hepsi çok açık ve seçik şekilde 1915'te böyle bir şeyin söz konusu olmadığını  gösteriyor. Amerikalıların yaptığı bu açıklama kendi tarihlerini, anlaşmalarını,  sözleşmelerini, imzalarını inkar anlamına geliyor. Amerikalıların meşhur bir  milli arşivleri var NARA diye, orada bir sürü rapor var konuyla ilgili. O  raporlarda çok açık ve net şekilde Amerikalılar, İngilizler 1914-1915'te 1920'de  verdikleri raporlarda diyorlar ki 'Türkler ve Ermeniler 500 yıldır beraber  yaşıyorlar, eğer biz karışmazsak, bu düzeni bozmazsak 500 yıl daha beraber  yaşarlar.' Rapor açık."
 
Olaylar çarpıtarak tarihi değiştireceğini sananların yanıldığına vurgu  yapan Akar, bunu "gaflet ve cehalet" olarak nitelendirdi.
 

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Bakan Akar Pençe-Şimşek Pençe-Yıldırım terörist
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