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Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

DHA |  17 Ağustos 2021 Salı - 20:06 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 20:06

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamında, İstanbul'a gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
 
Ermenistan tarafından son dönemde Azerbaycan hudut hattında gerçekleştirilen taciz ve saldırılara yönelik de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede Akar, Türkiye'nin haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
 

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