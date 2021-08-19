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Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

DHA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 14:29 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 14:29

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı ve tahliye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
 

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Hulusi Akar Annegret Kramp-Karrenbauer Afganistan
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