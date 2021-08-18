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Bakan Akar: Afganistan'dan vatandaşlarımızın tahliyesi başladı

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:48 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 15:52

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki gelişmelere ilişkin, "Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek." dedi.


Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı  gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21)  kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor.
 
Angola Savunma Bakanı Joao Ernesto Dos Santos ile bir araya gelen  Akar, konuk Bakanla iki ülke arasında Askeri Çerçeve Anlaşması’nı imzaladı.
 
İmza töreni sonrasında AA muhabirinin Afganistan’daki son gelişmeler  ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda görevli Türk askerlerine ilişkin  sorusu üzerine, Bakan Akar, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
 
İlk andan itibaren Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bütün harekat  merkezlerinin çalışmalarını bir üst seviyeye çıkardığını dile getiren Akar,  şunları söyledi:
 
"Biz Kabil’deki uluslararası havaalanına ilişkin görüşlerimizi,  niyetimizi başından beri ifade ettik. Buradaki maksadımız herkes tarafından  bilinmektedir. Bu maksat doğrultusunda da NATO başta olmak üzere ABD’liler ve  diğer ülkelerle, bölgede ve bölge dışında gerekli koordinasyonları  sürdürmekteyiz. Bizim amacımız tüm Afganistan için önemli, gerekli olduğuna  inandığımız Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın herhangi bir aksamaya  uğramadan çalışması ve tüm Afganistan’a hizmet etmesi. 6 yıldan beri yaptığımız  gibi, çalıştırılması, teknik ve idari yönden bu faaliyetlerin sürdürülmesi.  İnsani boyutunu da düşündüğünüzde bu faaliyetin önemli bir boşluğu doldurduğunu  biliyoruz. Bu nedenle biz bu konuda taleplerimizi başlangıçtan itibaren ortaya  koyduk. Gerekli şartlar sağlandığı takdirde bu yaptığımız çalışmaları sürdürmeyi  değerlendirdiğimizi ifade ettik."
 
 "İki günde 62 uçuş"
 
Akar, önceki gün yaşanan kargaşa nedeniyle havalimanının  faaliyetlerinin bir süre durdurulduğunu belirtti. Bakan Akar, şu açıklamalarda  bulundu:
 
"Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının diğer ülke  unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda gerekli sükunet sağlandı. Havaalanına  uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 62 uçuş  yapıldı. Bu arada çeşitli ülkeler de kendi vatandaşlarının Afganistan’dan  tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türk vatandaşlarımızın da bir  kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza  bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek. Havaalanının  kullanılmasında herhangi bir sıkıntı yok, gerekli tedbirler alındı. Havaalanının  emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan’a hizmet vermesine gayret  gösteriyoruz. Yapılacak temaslarla bu konu ve durumumuz daha da netleşecek ve ona  göre de nihai kararımızı vereceğiz."
 
 "Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbir alındı"
 
 Havaalanında görevli Türk askerinin durumuna ilişkin de  değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları kaydetti:
 
 "Şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir saldırı, taciz,  müdahale söz konusu olmadı. Havaalanı şu anda güvenli görünüyor ancak durum her  an değişebilir, buna karşı da biz hazırlıklıyız. Bu manada orada Mehmetçik  verilen görevleri başarıyla sürdürdü, sürdürüyor. Bizim için en önemli şey  Mehmetçiğin güvenliği. Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbiri aldık, almaya  devam ediyoruz. Her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz.
 
 Hiçbir şekilde Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu  olmaz, olamaz. Şu anda durum sakin görünüyor. Tahliyeler devam ediyor.  Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor.  Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve  büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme  olması durumunda da gerekli planlarımızı uygulamaya hazırız."
 
  

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