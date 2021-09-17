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Bakan Akar açıkladı: Bin 976 terörist etkisiz hale getirildi

17 Eylül 2021 Cuma - 20:30 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 20:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2016’dan bu yana 18 bin 502 terörist, 1 Ocak 2021’den bu yana ise 1976 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.


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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörist
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