Bakan Akar açıkladı! 44 günde kurtarıldı

Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle çıkılan yolda, savunma sanayisinin her alanında olduğu gibi havacılık sektöründe de önemli adımlar atıldığını ve büyük başarılar elde edildiğini dile getirdi. Havacılık ve uzay sanayisinde Türkiye’nin öncü kuruluşu olan ve TSK ’nin ihtiyaçlarını karşılayan TUSAŞ'ın özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlara işaret eden Akar, diğer yerli savunma sanayisi şirketleriyle dünyanın en büyük 100 savunma firması arasında yer alarak milletin gururu olduğunu vurguladı.

Geçen yıl, TEİ'yi ziyaret ederek yerli ve milli helikopter motorunun ilk testlerinin başarıyla geçtiğine şahit olduğunu anımsatan Akar, "Aradan geçen süre zarfında geldiğimiz noktada, bu güzide firmamızın gerçekten büyük bir başarı hikayesi yazdığına yine hep birlikte bugün şahitlik ediyoruz. Motor entegre ve sertifikasyon çalışmalarını müteakip genel maksat helikopterimiz GÖKBEY’in önümüzdeki dönemde seri üretiminin başlamasını da büyük bir heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

"Başarı bir yolculuktur, bunun bir varış noktası yoktur" inancıyla katedilmesi gereken daha çok mesafe olduğunun altını çizen Akar, "Bu bilinçle çalışan TUSAŞ’ın aynı şekilde Milli Muharip Savaş Uçağı projesinde de büyük başarılar elde edeceğine, ülkemizin ve milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine ve silahlı kuvvetlerimizin acil ihtiyaçlarını bu yönde de karşılayacaklarına tüm kalbimle inanıyorum." ifadesini kullandı.

Sahadaki başarılar

Akar, değişen teknolojiyle savunma ve güvenlik yaklaşımlarının da sürekli değiştiğini belirterek şunları söyledi:

"Fedakarlık ve kahramanlık bir ordu nun temel vasıflarıdır. Ancak bunlar, tek başına yeterli değildir. Zira bu vasıflara haiz bir ordunun en önemli ihtiyacı, her an ve her koşulda kullanabileceği ve böylece personele moral, motivasyon ve öz güven üstünlüğü kazandıracağı silah sistemlerine araç gereç ve mühimmata da sahip olması gereklidir. Bu bakımdan, yerli ve milli silah sistemlerimizin ordumuza kazandırdığı moral, motivasyon ve öz güven, asla göz ardı edilmemelidir. Bugün TSK, yerli ve milli imkanlarla üretilen harp silah, araç, gereç ve mühimmatı kahraman ve fedakar personeliyle buluşturarak, bizzat uygulama alanında, yani sahada büyük başarılar elde etmiştir ve etmektedir."