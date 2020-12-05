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Bakan Akar açıkladı! 44 günde kurtarıldı

05 Aralık 2020 Cumartesi - 14:24 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 15:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman Azerbaycan ordusu, 'Tek Vatan Harekatı'nı büyük bir başarıyla icra ederek Karabağ'ı 30 yıldır devam eden Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtarmıştır." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans  yöntemi ile katıldığı "İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve  Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ndeki konuşmasına Mühendisler Günü'nü kutlayarak  başladı.
 
Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle  çıkılan yolda, savunma sanayisinin her alanında olduğu gibi havacılık sektöründe  de önemli adımlar atıldığını ve büyük başarılar elde edildiğini dile getirdi.  Havacılık ve uzay sanayisinde Türkiye’nin öncü kuruluşu olan ve TSK’nin  ihtiyaçlarını karşılayan TUSAŞ'ın özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği  atılımlara işaret eden Akar, diğer yerli savunma sanayisi şirketleriyle dünyanın  en büyük 100 savunma firması arasında yer alarak milletin gururu olduğunu  vurguladı.
 
Geçen yıl, TEİ'yi ziyaret ederek yerli ve milli helikopter motorunun  ilk testlerinin başarıyla geçtiğine şahit olduğunu anımsatan Akar, "Aradan geçen  süre zarfında geldiğimiz noktada, bu güzide firmamızın gerçekten büyük bir başarı  hikayesi yazdığına yine hep birlikte bugün şahitlik ediyoruz. Motor entegre ve  sertifikasyon çalışmalarını müteakip genel maksat helikopterimiz GÖKBEY’in  önümüzdeki dönemde seri üretiminin başlamasını da büyük bir heyecanla  bekliyoruz." diye konuştu.
 
 "Başarı bir yolculuktur, bunun bir varış noktası yoktur" inancıyla  katedilmesi gereken daha çok mesafe olduğunun altını çizen Akar, "Bu bilinçle  çalışan TUSAŞ’ın aynı şekilde Milli Muharip Savaş Uçağı projesinde de büyük  başarılar elde edeceğine, ülkemizin ve milletimizin gurur kaynağı olmaya devam  edeceğine ve silahlı kuvvetlerimizin acil ihtiyaçlarını bu yönde de  karşılayacaklarına tüm kalbimle inanıyorum." ifadesini kullandı.
  
Sahadaki başarılar
 
Akar, değişen teknolojiyle savunma ve güvenlik yaklaşımlarının da  sürekli değiştiğini belirterek şunları söyledi:
 
"Fedakarlık ve kahramanlık bir ordunun temel vasıflarıdır. Ancak  bunlar, tek başına yeterli değildir. Zira bu vasıflara haiz bir ordunun en önemli  ihtiyacı, her an ve her koşulda kullanabileceği ve böylece personele moral,  motivasyon ve öz güven üstünlüğü kazandıracağı silah sistemlerine araç gereç ve  mühimmata da sahip olması gereklidir. Bu bakımdan, yerli ve milli silah  sistemlerimizin ordumuza kazandırdığı moral, motivasyon ve öz güven, asla göz  ardı edilmemelidir. Bugün TSK, yerli ve milli imkanlarla üretilen harp silah,  araç, gereç ve mühimmatı kahraman ve fedakar personeliyle buluşturarak, bizzat  uygulama alanında, yani sahada büyük başarılar elde etmiştir ve etmektedir."
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen  harekatlarda kazanılan başarılarda, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de hak, alaka ve  menfaatlerin kararlılıkla korunmasında ve TSK’nin dünyanın birçok coğrafyasında  üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli imkanlarla  üretilen silah sistemlerinin katkısının büyük olduğunu vurgulayan Akar, şunları  kaydetti:
 
"Türk yapımı silah sistemlerinin etkinliği, yakın zamanda Azerbaycanlı  kardeşlerimizin öz topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinde de en açık  şekilde görülmüştür. Kahraman Azerbaycan ordusu, 'Tek Vatan Harekatı'nı büyük bir  başarıyla icra ederek Karabağ’ı 30 yıldır devam eden Ermenistan işgalinden yerli  ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtarmıştır. Bugün tüm  dünyada yerli ve milli silah sistemlerimizin harekatın seyrine yönelik  belirleyici etkileri konuşulmakta ve dikkatle takip edilmektedir."
 
 "Savunma, memleket meselesidir"
 
 Yaşanan gelişmeler ve coğrafya şartları yerli ve milli savunma  sanayinin bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu gösterdiğini aktaran Bakan  Akar, "Bizler için savunma, güvenlik, her şeyin ötesinde millet, memleket ve  devlet meselesidir." dedi.
 
 Bakan Akar, güçlü savunma sanayisine de vurgu yaparak şöyle devam  etti:
 
 "Güçlü savunma sanayisi, güçlü ordu için Sayın Cumhurbaşkanımızın  liderliğinde gece gündüz demeden kamu, özel sektör, vakıf şirketleri ve  üniversitelerimizle birlikte omuz omuza, yüksek bir motivasyonla çalışmaya,  üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Çok iyi biliyoruz ki küresel pazarda  rekabet edebilecek ürünleri geliştirebilmek için gereken teknoloji ve inovasyon  faaliyetleri, firmaların artık tek başına kendi imkanları ile başarabilecekleri  bir seviyenin çok ötesine geçmiş durumdadır. Bu nedenle dünyada şirketler ya  güçlü iş birliği modeli geliştirmekte veya ortaklıklar kurarak zamanın ruhuna  ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bizler de bunun bir gereği olarak özel sektörle iş  birliğini de içeren çeşitli çalışma modelleri geliştiriyoruz. Bu şekilde Türk  Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını olabildiğince süratle karşılamaya  çalışıyoruz."
 
Akar, belirli alanlarda özel sektör ile çalışmayı, özel sektörün  dinamizminden istifade etmeyi zaruret, şart ve milli bir gereklilik olarak  nitelendirerek "Özel sektör dinamizmi olmasaydı İHA/SİHA ve diğer birçok ürünü  yapamazdık. Binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli ve manevi  değerlerimizin bir şekilde korunmasında çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik."  diye konuştu.
 
Bakan Akar, şunları kaydetti:
 
"Sonuç olarak TSK, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde,  yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve  komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başında olan  bizler, bundan sonra da yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli silah sistemleriyle  teçhiz edilmiş şekilde daha güçlü olarak milletine hizmet etmeye devam edecektir.  Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle kahraman ordumuz hudutlarımızda,  sınır ötesinde ve yedi iklim, üç kıtada ülkemizin güvenliği ile hak, alaka ve  menfaatlerini koruma mücadelesi verirken; sevgisi, güveni ve duasından güç  aldığımız, bizlere daima destek olan asil milletimize şükranlarımı sunuyorum.  Yine TSK’nin fedakarlık ve kahramanlıkla verdiği bu mücadelede ihtiyaç duyduğu  silah sistemlerinin ve mühimmatın yerli ve milli imkanlarla üretilmesinde bizlere  liderlik yapan, yolumuzu aydınlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu yolda alın teri  döken, emeği geçen herkese ayrıca şükranlarımı sunuyorum."
 

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Hulusi Akar Azerbaycan Karabağ
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