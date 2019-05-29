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Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

AA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 9:09 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 9:26

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma  Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.
 
Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
 
  
 

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