11 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.457 0.52 EURO 10,2820 0.04
USD 8,4400 0.15 ALTIN 514,870 -1.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 23:36 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 23:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüşme yaptı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,  "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10  Haziran 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede,  NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş  alışverişinde bulunulmuştur." bilgisine yer verildi.

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.