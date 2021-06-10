Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Haziran 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede, NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisine yer verildi.
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Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
AA | 10 Haziran 2021 Perşembe - 23:36 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 23:36