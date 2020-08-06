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Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisini kabul etti

06 Ağustos 2020 Perşembe - 20:35 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 20:35

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.


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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD
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